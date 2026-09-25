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清大校長高為元去留引關注 學者黃貞祥拋觀點：交由校內投票決定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大校長高為元。圖／聯合報系資料照
清大校長高為元。圖／聯合報系資料照

中研院多名院士連署呼籲清大校長高為元主動辭職。清大學者黃貞祥在臉書發文指出，這個問題靠校長自己回答沒有意義。高為元當然可以說自己仍然收到很多支持，反對者也可以堅持他早已失去信任，他愈來愈覺得，事情走到這一步，最乾淨的方法恐怕就是投票。經過這場風波，清大的學術共同體還願不願意把接下來的路交給高為元？這個答案不該由院士替大家說，不該由校友總會替大家說，也不該由校長室自己宣布，應該讓清大真的說話。

黃貞祥說，目前並沒有走到「高為元校長非下台不可」那麼遠，高為元事件是一次非常嚴重的判斷失誤，完全可以理解為什麼很多清大人會覺得錯愕、失望，甚至開始懷疑他的承諾與誠信。

大學校長畢竟不是一般上班族，今天看到另一家公司有更好的職缺，丟個履歷試試水溫，頂多是個人生涯選擇。校長的職位背後有一整套信任關係。教授願不願意支持你，院系願不願意配合你，校友願不願意掏錢，學生願不願意相信你說的願景，甚至國內外學界願不願意把你當成這所大學的代表，這些東西加起來，才撐得起「校長」兩個字的分量。

黃貞祥說，高為元事件的問題在於，判斷失誤是一回事，是否嚴重到必須立刻下台，又是另一回事。如果今天是學術造假、重大財務弊案、關說入學、包庇性侵，或者造成重大損害的治理失職，他對責任的判斷自然會完全不同。可是如果只看「續任後又去參加別校遴選」這一件事，他個人仍然沒有辦法直接把它推到「除了下台，沒有第二條路」的程度。

十多位院士、前大學校長、校友與校內教授公開連署要求高為元引退，其中甚至包括當初校長遴選委員會的召集人、曾經支持他出任校長的人。另一方面，也有校友組織和其他人士公開力挺，希望高為元繼續把任期做完。問題就在這裡，到底誰才代表多數？

黃貞祥認為，事情走到這一步，最乾淨的方法恐怕就是投票。是一個正式、有明確資格、有完整程序、有足夠資訊揭露的校內信任檢驗。題目其實可以很簡單：「你是否仍然信任高為元校長繼續領導國立清華大學？」

黃貞祥說，清大現在再辦多少場說明會，效果都可能不如一次正式的信任投票。高為元可以把整件事的時間軸講得再細一點，可以再說明一次自己當初的考量，也可以再談未來四年的治校願景。這些都可以做，也都應該做。可爭議走到今天，大家真正想知道的，早已不是「你當初怎麼想」，而是「我們現在還願不願意讓你繼續帶」。

黃貞祥說，他高度懷疑，校方最後未必真的願意走到投票這一步。原因其實也不難想。只要沒有投票，所有人都有模糊空間。他真正擔心的是，事情已從一個人的判斷失誤，慢慢變成整間大學的信任危機，如果校方還一直把它當成單純的公關風波，希望靠時間慢慢沖淡，恐怕只是把問題往後推。

黃貞祥指出，經過這一場風波之後，清大的學術共同體還願不願意把接下來的路交給高為元？既然所有人都說自己代表清大，那就讓清大真的說話。

若高為元仍然有多數支持，就讓高清楚得到一次授權，挺直腰桿把剩下的任期做好。如果高已失去多數信任，也不要再靠模糊說法拖延，該面對的程序就面對。

黃貞祥表示，既然清大是一所講求理性、制度與自治的大學，就該有勇氣問自己一個最簡單，也最難逃避的問題。高為元還有沒有足夠的信任，繼續帶領清大？如果大家真的都想知道答案，那就投一次。現在唯一剩下的問題，大概只有一個。校方敢不敢讓清大自己回答？

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