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主持人方念華重回政大新聞系 「提問的藝術」揭訪談祕訣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
資深主持人方念華（左）受姊姊、政大新聞系教授方念萱邀請，首度回到系上分享經驗。圖／政大提供
資深主持人方念華（左）受姊姊、政大新聞系教授方念萱邀請，首度回到系上分享經驗。圖／政大提供

國立政治大學新聞系教授方念萱，邀請手足、資深節目主持人方念華回母校政大傳播學院開講。方念華建議，採訪不應侷限文字，有時受訪者的沉默、猶豫等，反而能比回答更直接傳遞故事的本質。

節目主持人方念華日前受邀回母校政大傳播學院，走進姊姊政大新聞系教授方念萱的課堂，也是姊妹倆第一次在課堂上同框合作，方念華以「提問的藝術」為題，剖析30多年來電視新聞與人物訪談經驗。

方念華強調，主持人和記者一樣，角色核心價值在於「服務」與「協助」受訪者產出更好的內容。談及節目準備流程，她指出，提問是邀請來賓建立互信的過程。從事前企劃、預訪、面談再到正式錄影，每個細節都攸關於信任累積，她舉例，專訪輝達執行長黃仁勳時，與台美公關團隊間的協調溝通，更是依靠了團隊在建構信任上的努力。

談及訪談技巧，方念華也說，在於由主持人、受訪者與觀眾所構成的三角關係，包含「主持人想問的」、「來賓想說的」以及「觀眾想知道的」，好的製作不會只關注來賓做了哪些事，而是希望幫助觀眾理解來賓的內在，同時又能透過觀看節目看見生命的多元性，甚至成為啟發觀眾生命的契機。

方念華也說，訪談的可看性則掌握在「連結」上，如何在有限的時間與生命經驗中連結過去、創造共鳴，是所有提問的核心所在。

也有學生提問，當受訪者不願回答或表達困難時該如何應對。方念華建議，採訪不應侷限於語言文字，有時受訪者的沉默、猶豫或眼神等留白，反而比預設的回答更能直白地傳遞故事的本質。面對近年新聞業面對的挑戰，方也勉勵學生，專心地注視，往往勝過狼吞虎嚥地瀏覽網路資訊。

方念華也說，擔任多年主持人，反而更能體悟到「愈主持，愈了解自己對很多事情是真的不知道」。也唯有深刻體認到個人侷限，讓超出自身習慣與經歷的不熟悉拉開距離，愈能創造出新鮮且深刻的關注視角。

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方念華 政大 藝術

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