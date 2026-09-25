清大教授：應檢討校長遴選與監督制度

中研院多名院士連署呼籲清大校長高為元主動辭職，清大特聘教授周卓煇說，高為元已公開道歉，風波本應告一段落，但院士公開表態後，恐難以平息，高教體系應檢討的是遴選與監督制度，而非對個人落井下石。清大副校長呂平江表示，高校長誠心道歉後是否還可帶領校務，應回歸校內討論後審慎思考。

高為元五月一日續任校長後第三天赴美面試夏威夷大學馬諾阿分校校長職務，掀起軒然大波。高為元當時對外發公開信，周卓煇率先批評，若高此舉坦然，為何十天後才說？又避重就輕，清華人只有被背叛的失望。

周卓煇昨表示，高為元認錯與道歉需要勇氣，「帶職覓職」或許未違反規定，但觀感不佳，清大應檢討相關制度，建立完善的報備與溝通機制。

多名院士連署要求高為元下台，周卓煇認為「不厚道」，為什麼等到輿論出來後，看風向不利校長才落井下石？指責高為元意義不大，高教體系要檢討校長遴選制度，現在選出來後沒辦法監督，導致問題層出不窮。他推測高為元可能在校內連署前主動請辭。

清大副校長呂平江表示，校友希望高為元坦然面對、誠心道歉，但高為元也是經過校內投票後通過續任，近年清大還是有發展、有前進，坦然面對、道歉，與校務的治理能力應該能分開看。

呂平江也說，清大絕對不是一言堂，校友的意見清大一直以來都很重視，但該議題最終還是要回歸校內程序討論，接下來清大會陸續召開行政會議、校務發展委員會等，高為元誠心道歉後是否還可帶領校務，應回歸校內討論後審慎思考。

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