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學者籲回歸校務 推「再確認」投票

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

清華大學正深陷現任校長高為元的續任與誠信爭議僵局。中央研究院院士、前交通大學校長張懋中與香港科技大學前校長史維，從「機制程序」與「大局高度」提出觀點與策略。張懋中促回歸校務機制，拋上中下三策；史維則憂心強行投票恐讓爭議愈演愈烈，希望各方避免政治化角力。

針對清華大學校長續任爭議，張懋中表示，清華師生的決定才是關鍵所在。他建議，目前最理想的化解方式是回歸校務機制，讓高校長回到今年三月獲選連任之前的狀態，由校務會議代表進行「再確認」投票，由師生決定是否適合續任。

張懋中評估，處理此事件有上、中、下三策。上策是「主動致歉，爭取重新投票過關」，高校長主動表態坦承先前有未說明清楚之事並致歉，同時請求校內師生再給一次投票機會，這是作為學者最光明磊落、有胸襟且具自信的做法，「蒙頭做下去絕非江湖好漢」。

中策是「校務會議代表提案，校長被動接受再確認投票」。由校務會議代表主動提案進行第二次續任投票，高校長接受重新投票；下策「校務會議和校長都置之不理」。張懋中認為，如此一來，事件將無法收場、非母校之福。

清華校方預計十月廿日再次舉行校務會議投票，史維表示尊重校內的法定程序，但也對後續發展表達深切憂慮。他認為，以目前的社會氛圍與發展現況，若最終仍強行進入投票階段，無論投票結果通過與否，恐將使爭議愈演愈烈。

史維呼籲，在距離投票的這段期間，希望各方不要將此事件演變成對立、角力或彼此批評，這樣對清華，甚至對整個台灣高教系統是很不好的。

史維說，從校友與高等教育從業者的立場來看，重點並不在於評論現任高校長第一任期的表現或未來的施政規畫，而是大學校長必須具備足夠的高度來領導全校發展。

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