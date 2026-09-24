錢賺夠了？他納悶為何捨台積電高薪當老師 釣出陽明交大教授親回應

AI蓬勃發展下，科技業成了許多人拚命擠進的窄門，其中台積電的薪資待遇更是羨煞多數民眾。一名男網友在Dcard發文，他表示看到幾位清大與陽明交大教授曾是台積電資深工程師，納悶為何捨棄科技業高薪投身教職？貼文曝光後，釣出身為過來人的陽明交大半導體系李宗恩教授回應，坦言想將所見所聞教給學生，「不用等到進業界之後，才第一次知道外面的世界到底怎麼運作。」

一名網友在Dcard發文，他表示目前正在準備推甄研究所，不過在查閱各校師資時發現，清大、陽明交大有幾位新進教授曾是台積電資深工程師，讓原PO不禁納悶這幾位教授為何願意放棄科技業高薪，重回學校執教鞭，「是錢賺夠了，追求人生成就嗎？」

這名學生貼文曝光後，吸引陽明交大李宗恩教授親自回應，他開頭便提能夠理解原PO困擾，因為自己以前也是同一種學生。李宗恩表示，前年離開待了快3年的台積電回陽明交大執教，想不到當老師的收入竟比還在科技業時高，讓李宗恩思考能將時間花在哪些事物上。

李宗恩回憶，在台積電的日子有機會和不同團隊共事，這時才發現真正做出一個完整的技術，遠比寫一篇論文複雜許多，這也是他想重回校園的原因。李宗恩表示，學界和業界之間存在一個巨大的落差，但這個落差反而是最有趣的東西，當中存在許多困難、但也值得解的問題，他希望能將自己的所見所聞教給學生，「不用等到進業界之後，才第一次知道外面的世界到底怎麼運作。」

提到教書的日子，李宗恩坦言和學生對話時，彷彿也像跟當年那個徬徨的自己對話。身為教授，李宗恩不太想替學生鋪路，反而想引導學生看見自己的可能性，讓學生找到熱情與成就感。雖然財富十分重要，「但它最好的功能是增加選擇，而不是定義一個人的價值。」

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