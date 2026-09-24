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靜宜大學教師節「幸福列車」開進校園 校長與主管團隊親向師長表謝意

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學海青班學生感謝老師在課業與生活上的教導及關心。圖／靜宜大學提供
靜宜大學海青班學生感謝老師在課業與生活上的教導及關心。圖／靜宜大學提供

教師節將到，靜宜大學以「因為有您，靜宜更美好」為主題，推出「校長送幸福」、「謝師花園」及「淇樂融融」系列敬師活動。校長楊昭順與主管團隊搭乘校內電動導覽車穿梭校園，沿途走訪各學院、系所及行政單位，親自向教職員表達感謝與祝福，送上教師節小禮物。校方也鼓勵學生向曾經陪伴自己成長的師長傳遞心意，延續師生情誼，讓敬師與感恩成為善的循環。

楊昭順表示，教師長年投入教學、研究與學生輔導；行政同仁也在各自崗位以專業支持校務發展，陪伴學生學習成長、拓展視野，找到前進的方向。他以「您的用心，都成為靜宜前行的力量」，向全體教職員表達最真摯的謝意與祝福；並期盼彼此持續相互支持，為教育共同努力，在校園實踐「愛與服務」的精神。

靜宜大學人事室主任許家源表示，校方今年特別建置教師節專屬網站，整合系列活動資訊及「校長送幸福」校園路線，以地圖呈現走訪站點及即時動態，讓教職員能掌握「幸福列車」行蹤。透過數位平台串聯實體走訪，也讓教師節的祝福隨著「幸福列車」走進校園各個角落。

教師節專屬網站也設計線上「謝師花園」，以趣味方式邀請師長在虛擬花園中種下花朵，讓祝福以不同形式在校園傳遞。系列活動還推出「淇樂融融」，邀請教職員在忙碌的教學與工作之餘，享用靜宜人共同回憶的「冰淇淋」，以甜蜜心意傳遞感謝，讓今年教師節多了溫暖與幸福。

靜宜學生以自己的方式傳遞敬師心意。國際企業學系西班牙籍學生高一航感謝老師樂於分享專業知識，讓他在靜宜獲得豐富的學習經驗。寰宇管理學士學位學程芬蘭籍學生柯彥宇說，老師除了課堂教學，也樂於分享台灣文化，讓他的留學生活更豐富。

來自馬來西亞、目前就讀海青班美容美髮設計科一年級的劉宣僖表示，初到台灣求學，學習過程中難免遇到不明白的地方，感謝老師細心、耐心教導，藉教師節向老師說聲「教師節快樂！」同樣就讀海青班、來自緬甸的陳嘉玉說，來台留學後，老師教導課業也關心日常生活，讓她感受到溫暖。

靜宜大學「校長送幸福」走進各學院及行政單位，校長楊昭順與教職員互動交流，為教師節增添溫暖。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「校長送幸福」走進各學院及行政單位，校長楊昭順與教職員互動交流，為教師節增添溫暖。圖／靜宜大學提供

靜宜教師節活動「淇樂融融」，邀請教職員享用靜宜人共同回憶的冰淇淋，為教師節增添溫暖與幸福。圖／靜宜大學提供
靜宜教師節活動「淇樂融融」，邀請教職員享用靜宜人共同回憶的冰淇淋，為教師節增添溫暖與幸福。圖／靜宜大學提供

靜宜大學校長楊昭順與主管團隊搭乘「幸福列車」穿梭校園，親向教職員傳遞教師節祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校長楊昭順與主管團隊搭乘「幸福列車」穿梭校園，親向教職員傳遞教師節祝福。圖／靜宜大學提供

靜宜大學「校長送幸福」走訪各單位，以實際行動感謝教職員長期投入校務與教育工作。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「校長送幸福」走訪各單位，以實際行動感謝教職員長期投入校務與教育工作。圖／靜宜大學提供

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