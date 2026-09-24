台美續約「台灣康乃爾大學獎學金」 開啟下個5年人才培育期程

美國康乃爾大學國際事務副教務長Wendy W. Wolford與電機與電腦工程Tisch University講座教授Daniel D. Lee，於9月19日至25日訪台，教育部今天也與康乃爾大學續約教育部百大獎學金「台灣康乃爾大學獎學金」，持續支持台灣優秀學生赴美深造。

「台灣康乃爾大學獎學金」合約於2021年12月8日簽署，並自2022年8月1日起實施，首批獎學金生於2023年秋季入學。迄今已有15名台灣學生透過獎學金錄取康乃爾大學，赴美就讀工程、資通訊、生命科學及農業等領域。

教育部表示，本次簽署延長協議，將原訂至2027年7月31日的合作期，限延長至2032年7月31日，開啟下一個五年的人才培育期程，讓更多青年得以循此途徑走進康乃爾校園，累積專業能力與國際視野。

教育部劉國偉政務次長指出，康乃爾大學為享有國際聲譽的研究型大學，長期培育眾多在學術、公共事務及產業界具影響力的人才。期待訪問以及獎學金續約為契機，讓既有的校友連結進一步發展為更穩定、具體的校際合作。

Wolford本次來台也造訪清大、台大、中山大學等8校，並就永續發展、科技研究、國際研究生教育及師生交流等議題，與我國大學研議發展合作。

Wolford也表示，台灣的大專校院在永續發展、科技研究及國際合作方面展現高度能量，期待透過此次交流，進一步深化康乃爾大學與台灣夥伴學校的合作。Lee則表示，人工智慧、機器人及跨領域工程快速發展，台美大學可透過研究合作與人才交流，共同回應科技與社會發展挑戰。

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