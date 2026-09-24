中醫大市醫攜手南藝大 讓藝術從舞台走進醫療

台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）今天與國立台南藝術大學簽署合作備忘錄，將藝術專業帶進醫療與長照場域，陪伴病人與住民面對疾病、復健及老化過程中的身心需求。

委託財團法人中國醫藥大學興建經營的台中市立老人復健綜合醫院，今天由中醫大市醫院長張坤正代表與台南藝術大學校長邱上嘉簽署合作備忘錄，同步舉辦中秋公益音樂會，由南藝大鋼琴合作藝術研究所師生及台中市私立華盛頓雙語小學合唱團聯合演出。

中醫大市醫說明，促成這場跨域合作的是擔任華盛頓雙語小學合唱團指揮及教學工作的張姓老師，張老師的母親於5月底因意外受傷後持續發燒，病情急轉直下送急診，經感染科團隊診斷為膽管炎併發菌血症，歷經嚴重感染及多重併發症，在醫療團隊全力搶救與照護下終於脫離險境，7月平安轉銜至市醫長照機構。

張老師對醫護團隊一路以來的細心照顧深為感謝，同時身為南藝大研究生的她，也主動捐贈電鋼琴給市醫，並串聯南藝大與華盛頓雙語小學，共同促成今天這場音樂交流。

中醫大市醫院長張坤正表示，市醫同時肩負急性醫療與長照服務，在北屯、大坑及山城生活圈扮演重要角色，從急診搶救、專科治療到長照轉銜，讓病人不僅能及時獲得治療，更能延續後續照護。與南藝大合作，希望讓藝術深入走進長照日常，透過音樂與藝術活動，增加住民互動、陪伴與情緒支持，讓照護更加細緻。

邱上嘉指出，張老師讓一份對醫護的感謝，化為更多人的愛心與祝福。未來南藝大將與市醫共同舉辦音樂會、藝術展覽、社區文化活動及公共藝術計畫，讓醫院成為充滿美感與療癒氛圍的健康空間。

華盛頓雙語小學校長楊麗玲則說，自2011年起持續帶領學生參與公益演出，今天則是首次走進醫療長照機構，孩子們特別期待能將曾在台中國家歌劇院演出的曲目，獻給長輩及張媽媽。歌聲傳遞的不只是音樂，更是「我聽見你、我陪伴你」的溫柔心意。

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