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陽明交大推動醫療廢棄物再生 隱形牙套邊材變身樓梯扶手

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大牙醫館旁景觀步道上的扶手由醫療廢棄物再生製成。圖／陽明交大提供
陽明交大牙醫館旁景觀步道上的扶手由醫療廢棄物再生製成。圖／陽明交大提供

醫療廢棄物也能變成校園景觀，國立陽明交通大學今揭幕牙醫館旁的永續步道。陽明交大表示，牙醫館旁景觀步道上的扶手，看似平凡，其實是由醫療廢棄物再生製成。

陽明交大表示，步道多數的景觀設施，都採用回收塑膠再製，材料來源包括隱形牙套製程邊材、醫療院所產生的可回收非感染性塑膠，以及相關塑膠耗材等。材料在完成原有醫療或製程用途後，經過分類、處理與再生製程，轉化為新的校園設施，展現醫療材料循環再利用的實際成果。

陽明交大永續發展暨社會責任推動辦公室執行長林士平推動相關計劃，副執行長則是是牙醫系副教授王鼎涵。林士平表示，永續步道的意義不只在改善校園環境，更希望透過師生每天接觸的空間，讓資源循環不再只是研究、政策或口號，而是能實際看見醫療材料從使用、回收、再製到重新投入使用的循環過程。

陽明交大也表示，正與日本東北大學等國內外學校合作，探索回收牙科石膏中的鈣源，經材料轉化與再製後，作為珊瑚生態復育的潛在基材，讓完成醫療與教學任務的材料，重新取得應用價值。永續不只是減少廢棄物，也要進一步思考醫療服務、產品設計與材料使用的整體生命周期，從源頭減量、材料選擇、回收再製到再次利用。

除了醫療塑膠廢棄物，陽明交大近年也持續探索校園廢棄材料再利用的可能。包括因風災、修枝等產生的廢棄木材，以及斷裂球棒等材料，都透過重新設計與加工，轉化為工藝作品，讓失去使用功能的材料，以新的形式重返校園、延續價值。

林士平表示，希望讓校園不只是永續理念被討論的地方，更成為材料循環、產品驗證與跨域合作真正被實踐的場域。學校希望逐步建立一套串聯研究、設計、醫療與校園場域的循環模式，讓不同材料在完成原有任務後，仍有機會重新進入下一個使用周期。

陽明交大永續發展暨社會責任推動辦公室副執行長王鼎涵。圖／陽明交大提供
陽明交大永續發展暨社會責任推動辦公室副執行長王鼎涵。圖／陽明交大提供

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