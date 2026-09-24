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成大男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方反映慢半拍 成大回應了
國立成功大學宿舍今年4月25日凌晨傳出男學生疑酒醉誤闖女學生宿舍，家長近日在社群發文指控，女兒事發後立即向學校宿舍輔導組反映，然而，校方處理態度卻相當消極。家長提到，忍了3天陪同女兒到派出所提告，全案經地檢署偵辦後，雙方雖達成分期賠償共識，事情算是告一段落，但校方性平會逾4個月才來信關懷，這「立即協助」也來得太晚。
家長在網路po文表示，相信對方男學生是酒醉誤闖，也感受到道歉的誠意，但女兒事後長達3個月只要聽見聲響就會驚醒，心理壓力難以忽視，且校方處理態度幾乎是冷處理，尤其性平會直到9月10日才寄信關懷，距4月校安通報已逾4個月。
對此，成大表示，當事人所住的宿舍屬性別友善區，4月25日晚間事發時，房間內仍有其他室友，至於酒醉誤闖該房間的學生，則是住在其他宿舍樓層；當事人事發當下曾先通報宿舍保全，但保全未能掌握事件的輕重緩急，未在第一時間通報校安中心，目前校方已要求保全公司重新進行教育訓練。
成大說，當事人在4月27日前往住宿服務組調閱相關監視器畫面，住宿服務組得知情況後，也立即通報校安中心，並第一時間介入關懷當事人。
至於性平會事隔約4個月才寄發關懷信，成大說明，該案雖涉及不同性別學生，但本案性質仍屬宿舍遭人闖入事件，針對性平關懷作業有所疏漏，校方也已對此檢討改善，並在9月15日告知學生權益，後續尊重學生之意願。
成大也提醒學生，不論男女，住宿期間都應養成隨手關門、上鎖的習慣，避免陌生人或非住宿樓層學生進入，以維護自身住宿安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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