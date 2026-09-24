清大團隊開發AI健康減重系統 依年齡供個人化建議

清華大學特聘教授周卓煇帶領團隊開發「健康減肥」AI專家系統，今天發表成果，透過科學資料，依不同年齡及需求提供飲食、運動與睡眠等減重建議，將維持健康及降低復胖風險納考量。

周卓煇表示，減重除體重下降，也應考量健康及體重維持，因此團隊開發AI專家系統，整理減重相關知識與資料，並以健康為前提篩選建議方式，避免推薦可能影響健康的減重方法。

周卓煇指出，系統特色之一為分齡設計，考量年輕、中年及銀髮族群在身體條件與生活型態上的差異，提供不同建議，而非所有使用者採取相同減重方式。

團隊表示，系統評估內容除飲食外，也納入運動、睡眠及夜間光照等生活因素，提供使用者多種減重方式，再依年齡與需求給予個人化建議。

參與開發成員吳尚謙、賴旗民表示，系統希望提供多元選項，協助使用者依自身條件選擇適合的飲食及運動方式。試用學生王耕宥則說，系統可快速提供飲食與運動建議，協助調整熬夜、吃消夜及缺乏運動等生活習慣。

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