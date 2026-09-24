清大團隊開發AI健康減重系統 依年齡供個人化建議

清華大學特聘教授周卓煇帶領團隊開發「健康減肥」AI專家系統，今天發表成果，透過科學資料，依不同年齡及需求提供飲食、運動與睡眠等減重建議，將維持健康及降低復胖風險納考量。
周卓煇表示，減重除體重下降，也應考量健康及體重維持，因此團隊開發AI專家系統，整理減重相關知識與資料，並以健康為前提篩選建議方式，避免推薦可能影響健康的減重方法。
周卓煇指出，系統特色之一為分齡設計，考量年輕、中年及銀髮族群在身體條件與生活型態上的差異，提供不同建議，而非所有使用者採取相同減重方式。
團隊表示，系統評估內容除飲食外，也納入運動、睡眠及夜間光照等生活因素，提供使用者多種減重方式，再依年齡與需求給予個人化建議。
參與開發成員吳尚謙、賴旗民表示，系統希望提供多元選項，協助使用者依自身條件選擇適合的飲食及運動方式。試用學生王耕宥則說，系統可快速提供飲食與運動建議，協助調整熬夜、吃消夜及缺乏運動等生活習慣。
國立成功大學宿舍今年4月25日凌晨傳出男學生疑酒醉誤闖女學生宿舍，家長近日在社群發文指控，女兒事發後立即向學校宿舍輔導組反映，然而，校方處理態度卻相當消極。家長提到，忍了3天陪同女兒到派出所提告，全案經地檢署偵辦後，雙方雖達成分期賠償共識，事情算是告一段落，但校方性平會逾4個月才來信關懷，這「立即協助」也來得太晚。
清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。清大材料系特聘教授周卓煇今說，高為元已公開認錯道歉，風波本該告一段落，校方與高教體系更應深思檢討的是背後的遴選與監督制度，而非一味對個人落井下石。
教師節緊接著中秋連假，嘉南藥理大學學生會及學生議會決定在教師節前夕發動「感謝師恩・快閃祝福」行動，打破傳統慶祝方式由學生將祝福送進課堂，突襲上課中師長。除吉他社同學一路「唱進教室」，還送上親手製作的幸福瓦片餅乾與花束，讓平日嚴肅的課堂增添驚喜。
醫療廢棄物也能變成校園景觀，國立陽明交通大學今揭幕牙醫館旁的永續步道。陽明交大表示，牙醫館旁景觀步道上的扶手，看似平凡，其實是由醫療廢棄物再生製成。
台中教育大學今天舉辦大師專題講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主 Sir Konstantin Novoselov（康斯坦丁・諾沃肖洛夫）教授蒞校主講。講座以「石墨烯與二維材料：從基礎科學到前瞻科技應用」為題，現場吸引數百名師生、高中科學班學生及產學界代表參加，座無虛席。
台大宿舍昨(23)日深夜傳出男一舍淋浴間遭人便溺，引發住宿生圍觀不滿，隨後有自稱當事人友人的網友透過Threads透露男大生長期患有腸躁症，需持續服藥，並強調「我相信他不是故意的」，希望大家對有特殊狀況的同學保留一些體諒。
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