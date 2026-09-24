快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大推醫療廢棄物再生 隱形牙套邊材成扶手

中央社／ 台北24日電

陽明交通大學運用隱形牙套邊材、醫療院所產生的可回收非感染性塑膠等，經過再生製程處理，轉化為景觀步道扶手等校園設施，展現醫療材料循環再利用的實際成果。

陽明交大今天發布新聞稿，永續發展暨社會責任推動辦公室執行長林士平、牙醫系副教授王鼎涵等人組成的團隊，推動醫療廢棄物再生，正式揭幕牙醫館旁的永續步道，多數景觀設施都採用回收塑膠再製而成。

林士平表示，永續步道的意義不只在於改善校園環境，更希望透過師生每天都會接觸的日常空間，讓資源循環不再只是口號，走經牙醫館、握住扶手或使用周邊設施時，都能實際看見醫療材料從使用、回收、再製到重新投入使用的循環過程。

研究團隊持續探索廢棄材料再利用的可能，包括因風災、修枝等產生的廢棄木材，以及斷裂球棒等材料，都透過重新設計與加工，轉化為工藝作品，以新的形式延續價值。

陽明交大也正與日本東北大學等校合作，探索回收牙科石膏中的鈣源，經材料轉化與再製後，作為珊瑚生態復育的潛在基材。

林士平期盼，逐步建立一套串聯研究、設計、醫療與校園場域的循環模式，讓不同材料在完成原有任務後，仍有機會重新進入下一個使用週期。讓校園成為材料循環、產品驗證與跨域合作真正被實踐的場域。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

陽明交大 交大 廢棄物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永豐餘綠色採購逾63億元 獲表揚為績優單位

碳排真的「有重量」！台灣設計展24組互動設施「秤」給你看

台灣創新技術博覽會 東海大學生醫材料、機能食品等跨域奪7獎

正隆綠色採購74.8億元、蟬聯製造業第二 連六年獲國家綠色採購獎

相關新聞

成大男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方反映慢半拍 成大回應了

國立成功大學宿舍今年4月25日凌晨傳出男學生疑酒醉誤闖女學生宿舍，家長近日在社群發文指控，女兒事發後立即向學校宿舍輔導組反映，然而，校方處理態度卻相當消極。家長提到，忍了3天陪同女兒到派出所提告，全案經地檢署偵辦後，雙方雖達成分期賠償共識，事情算是告一段落，但校方性平會逾4個月才來信關懷，這「立即協助」也來得太晚。

院士連署勸退清大校長高為元 清大教授：應檢討遴選監督制

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。清大材料系特聘教授周卓煇今說，高為元已公開認錯道歉，風波本該告一段落，校方與高教體系更應深思檢討的是背後的遴選與監督制度，而非一味對個人落井下石。

影／嘉南大學學生突襲課堂 歌聲祝福教師節快樂老師校長都驚喜

教師節緊接著中秋連假，嘉南藥理大學學生會及學生議會決定在教師節前夕發動「感謝師恩・快閃祝福」行動，打破傳統慶祝方式由學生將祝福送進課堂，突襲上課中師長。除吉他社同學一路「唱進教室」，還送上親手製作的幸福瓦片餅乾與花束，讓平日嚴肅的課堂增添驚喜。

陽明交大推動醫療廢棄物再生 隱形牙套邊材變身樓梯扶手

醫療廢棄物也能變成校園景觀，國立陽明交通大學今揭幕牙醫館旁的永續步道。陽明交大表示，牙醫館旁景觀步道上的扶手，看似平凡，其實是由醫療廢棄物再生製成。

中教大邀諾貝爾物理學獎得主講座 揭密超夯奈米材料

台中教育大學今天舉辦大師專題講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主 Sir Konstantin Novoselov（康斯坦丁・諾沃肖洛夫）教授蒞校主講。講座以「石墨烯與二維材料：從基礎科學到前瞻科技應用」為題，現場吸引數百名師生、高中科學班學生及產學界代表參加，座無虛席。

台大生忍不住才在浴室大號？友人稱患腸躁症 網轟：別汙名化

台大宿舍昨(23)日深夜傳出男一舍淋浴間遭人便溺，引發住宿生圍觀不滿，隨後有自稱當事人友人的網友透過Threads透露男大生長期患有腸躁症，需持續服藥，並強調「我相信他不是故意的」，希望大家對有特殊狀況的同學保留一些體諒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。