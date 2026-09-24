陽明交大推醫療廢棄物再生 隱形牙套邊材成扶手

陽明交通大學運用隱形牙套邊材、醫療院所產生的可回收非感染性塑膠等，經過再生製程處理，轉化為景觀步道扶手等校園設施，展現醫療材料循環再利用的實際成果。

陽明交大今天發布新聞稿，永續發展暨社會責任推動辦公室執行長林士平、牙醫系副教授王鼎涵等人組成的團隊，推動醫療廢棄物再生，正式揭幕牙醫館旁的永續步道，多數景觀設施都採用回收塑膠再製而成。

林士平表示，永續步道的意義不只在於改善校園環境，更希望透過師生每天都會接觸的日常空間，讓資源循環不再只是口號，走經牙醫館、握住扶手或使用周邊設施時，都能實際看見醫療材料從使用、回收、再製到重新投入使用的循環過程。

研究團隊持續探索廢棄材料再利用的可能，包括因風災、修枝等產生的廢棄木材，以及斷裂球棒等材料，都透過重新設計與加工，轉化為工藝作品，以新的形式延續價值。

陽明交大也正與日本東北大學等校合作，探索回收牙科石膏中的鈣源，經材料轉化與再製後，作為珊瑚生態復育的潛在基材。

林士平期盼，逐步建立一套串聯研究、設計、醫療與校園場域的循環模式，讓不同材料在完成原有任務後，仍有機會重新進入下一個使用週期。讓校園成為材料循環、產品驗證與跨域合作真正被實踐的場域。

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