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中教大邀諾貝爾物理學獎得主講座 揭密超夯奈米材料

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中教育大學今天舉辦大師專題講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主 Sir Konstantin Novoselov（康斯坦丁・諾沃肖洛夫）教授蒞校主講。圖／台中教育大學提供
台中教育大學今天舉辦大師專題講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主 Sir Konstantin Novoselov（康斯坦丁・諾沃肖洛夫）教授蒞校主講。圖／台中教育大學提供

台中教育大學今天舉辦大師專題講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主 Sir Konstantin Novoselov（康斯坦丁・諾沃肖洛夫）教授蒞校主講。講座以「石墨烯與二維材料：從基礎科學到前瞻科技應用」為題，現場吸引數百名師生、高中科學班學生及產學界代表參加，座無虛席。

Novoselov 教授當年與 Andre Geim 教授成功分離出世界上首個單層碳原子的二維材料「石墨烯」，改變凝聚態物理領域，雙雙榮獲諾貝爾物理學獎。

本次演講中，Novoselov 教授以第一手科研經驗，深入淺出地分享如何透過看似簡潔的實驗方法突破科學瓶頸，並引領現場聽眾探索二維材料在半導體、綠能、感測器及生醫科技等領域的多元前瞻應用。他更特別剖析近年將人工智慧（AI）結合智慧功能材料設計的最新趨勢，展現跨領域研究的無限可能。

台中教育大學校長郭伯臣表示，中教大近年積極推動「智慧學習」與「跨域創新」，今天特別邀請諾貝爾獎級大師親臨校園，不僅讓師生汲取突破性的先進成果，更能親身體會頂尖科學家如何思考、探索，並將好奇心轉化為改變世界的科學動力。

在互動問答環節中，現場氣氛熱烈，中教大師生與高中科學班學生紛紛針對「二維材料未來在智慧教育與科技應用的結合」以及「年輕研究者如何保持對未知的探究精神」等議題永躍提問。

Novoselov 教授逐一耐心解答，並以自身科研歷程勉勵青年學子，他說，「真正的科學突破往往源於對日常現象的好奇。只要有興趣就勇於嘗試，無論結果如何，都不要限制自己的想像力，勇敢去做你真正感興趣的事。」

校方強調，未來台中教育大學將持續深化國際學術鏈結與跨領域合作，透過多元的大師對談與國際交流平台，全力培養具備面對未來科技發展與社會挑戰能力的全方位人才。

台中教育大學今天舉辦大師專題講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主 Sir Konstantin Novoselov（康斯坦丁・諾沃肖洛夫）教授蒞校主講，座無虛席。圖／台中教育大學提供
台中教育大學今天舉辦大師專題講座，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主 Sir Konstantin Novoselov（康斯坦丁・諾沃肖洛夫）教授蒞校主講，座無虛席。圖／台中教育大學提供

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