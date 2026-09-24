快訊

美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

聽新聞
0:00 / 0:00

院士連署勸退清大校長高為元 清大教授：應檢討遴選監督制

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大材料系特聘教授周卓煇。記者王駿杰／攝影
清大材料系特聘教授周卓煇。記者王駿杰／攝影

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。清大材料系特聘教授周卓煇今說，高為元已公開認錯道歉，風波本該告一段落，校方與高教體系更應深思檢討的是背後的遴選與監督制度，而非一味對個人落井下石。

周卓煇指出，高為元公開認錯與道歉是需要勇氣的，必須肯定，在台灣犯錯的人很多，大概找不到哪個校長是沒犯錯、沒私心。

他指出，高為元「帶職覓職」或許未違反規定，重點是觀感不佳。清大應檢討相關制度，建立起完善的報備與溝通機制。

針對部分院士串聯要求高為元下台，周卓煇認為，此舉「不厚道」。他說，要求他下台的人為什麼沒有在事件之前就講？為什麼等到整個輿論出來之後，看風向對校長不利才落井下石、背後補刀？道歉後再要求校長辭職，必須要有一定正當性。

「雙方都要改進，」周卓煇說，指責高為元意義不大，清大或高教要面對的是校長遴選制度的問題，現在校長選出來之後，完全沒有辦法監督也無法督促，導致問題層出不窮，高為元就是在這不良制度下產生的結果，以正面來看，他是被國外學校考慮的校長人選。

不過，周卓煇坦言，在院士公開表態後，事件恐已難以平息，高為元極可能在面臨校內正式連署投票前，就會選擇主動請辭。

相關新聞

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

清大 校長 院士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／高教震撼彈 梁賡義、史維等十多位院士連署籲清大校長高為元引退

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

「蒙頭做非江湖好漢」清大校長高為元誠信危機 張懋中推再確認投票

道歉捐薪仍遭林本堅重批 清大教授周卓煇這原因挺高為元

相關新聞

院士連署促清大校長引退 梁賡義：辭職是最好方式 高為元應自己決定

曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多名院士共同發起連署，公開呼籲清大校長高為元主動引退，為續任後求職一事負責。梁賡義今天出面說明，他表示，清大校務委員、監督委員會等將有所動作，已和高為元分析，引退辭職是最好的方式，高為元應自己決定。

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

國立清華大學校長高為元日前被爆出甫通過校長續任投票，後三天即赴美國夏威夷大學馬諾阿分校參加校長遴選決選。中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元主動辭職引退，清大今天表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。

「蒙頭做非江湖好漢」清大校長高為元誠信危機 張懋中推再確認投票

清華大學正深陷現任校長高為元的續任與誠信爭議僵局。中央研究院院士、前交通大學校長張懋中與香港科技大學前校長史維，從「機制程序」與「大局高度」提出觀點與策略。張懋中促回歸校務機制，拋上中下三策勉高為元「光明磊落」；史維則憂心強行投票恐讓爭議越演越烈，希望各方避免政治化角力，否則將對清華、甚至台灣高教造成非常沉重的打擊。

台大生忍不住才在浴室大號？友人稱患腸躁症 網轟：別汙名化

台大宿舍昨(23)日深夜傳出男一舍淋浴間遭人便溺，引發住宿生圍觀不滿，隨後有自稱當事人友人的網友透過Threads透露男大生長期患有腸躁症，需持續服藥，並強調「我相信他不是故意的」，希望大家對有特殊狀況的同學保留一些體諒。

院士連署勸退清大校長高為元 清大教授：應檢討遴選監督制

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。清大材料系特聘教授周卓煇今說，高為元已公開認錯道歉，風波本該告一段落，校方與高教體系更應深思檢討的是背後的遴選與監督制度，而非一味對個人落井下石。

影／嘉南大學學生突襲課堂 歌聲祝福教師節快樂老師校長都驚喜

教師節緊接著中秋連假，嘉南藥理大學學生會及學生議會決定在教師節前夕發動「感謝師恩・快閃祝福」行動，打破傳統慶祝方式由學生將祝福送進課堂，突襲上課中師長。除吉他社同學一路「唱進教室」，還送上親手製作的幸福瓦片餅乾與花束，讓平日嚴肅的課堂增添驚喜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。