院士連署勸退清大校長高為元 清大教授：應檢討遴選監督制

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。清大材料系特聘教授周卓煇今說，高為元已公開認錯道歉，風波本該告一段落，校方與高教體系更應深思檢討的是背後的遴選與監督制度，而非一味對個人落井下石。

周卓煇指出，高為元公開認錯與道歉是需要勇氣的，必須肯定，在台灣犯錯的人很多，大概找不到哪個校長是沒犯錯、沒私心。

他指出，高為元「帶職覓職」或許未違反規定，重點是觀感不佳。清大應檢討相關制度，建立起完善的報備與溝通機制。

針對部分院士串聯要求高為元下台，周卓煇認為，此舉「不厚道」。他說，要求他下台的人為什麼沒有在事件之前就講？為什麼等到整個輿論出來之後，看風向對校長不利才落井下石、背後補刀？道歉後再要求校長辭職，必須要有一定正當性。

「雙方都要改進，」周卓煇說，指責高為元意義不大，清大或高教要面對的是校長遴選制度的問題，現在校長選出來之後，完全沒有辦法監督也無法督促，導致問題層出不窮，高為元就是在這不良制度下產生的結果，以正面來看，他是被國外學校考慮的校長人選。

不過，周卓煇坦言，在院士公開表態後，事件恐已難以平息，高為元極可能在面臨校內正式連署投票前，就會選擇主動請辭。

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