影／嘉南大學學生突襲課堂 歌聲祝福教師節快樂老師校長都驚喜

教師節緊接著中秋連假，嘉南藥理大學學生會及學生議會決定在教師節前夕發動「感謝師恩・快閃祝福」行動，打破傳統慶祝方式由學生將祝福送進課堂，突襲上課中師長。除吉他社同學一路「唱進教室」，還送上親手製作的幸福瓦片餅乾與花束，讓平日嚴肅的課堂增添驚喜。

學校這幾天午餐時間則推出「空中傳情．感恩獻聲」，透過校園廣播傳遞學生對師長的悄悄話，讓祝福遍及校園。

學生會會長陳鴻瑞表示，希望突破過去一句「教師節快樂」的制式祝福，改由學生親自走進教室、唱出心意，讓師長在意外的驚喜中感受到學生的感謝。

校長張翊峰也成「驚喜對象」，學生以「陳情」為由請校長出席會議，原以為是嚴肅會議，沒想到一進場便迎來學生優美歌聲與教師節祝福，心情瞬間從「開會模式」轉為「驚喜模式」，校長更與學生一起歡唱，讓原本嚴肅的會議現場多了笑聲與師生互動。

學生也將祝福送進行政會議，向平日肩負校務工作的師長獻上心意，五專部周會則由各班班代表代表全班同學獻花，表達對師長的謝意。全家便利商店也響應活動，贊助80杯咖啡為辛勞的嘉藥師長送上暖心祝福。

校長張翊峰表示，這是他任教以來最難忘的教師節之一，學生們用心策畫這一連串的快閃驚喜，不僅是「送上一份禮物」，更是「創造了一段美好回憶」，讓師長們在忙碌的教學與校務工作中，感受到來自學生最直接、最真誠的溫暖回應。

教師節前嘉南大學學生突襲課堂歌聲送祝福，老師又驚又喜。圖／學生提供

教師節前嘉南大學學生突襲課堂歌聲送祝福，老師又驚又喜。圖／學生提供

教師節前嘉南大學學生突襲課堂歌聲送祝福，老師又驚又喜。圖／學生提供

教師節前嘉南大學學生突襲課堂與會議場所歌聲送祝福，老師校長又驚又喜。圖／學生提供

教師節前嘉南大學學生突襲課堂歌聲送祝福，老師又驚又喜。圖／學生提供

教師節前嘉南大學學生突襲課堂歌聲送祝福，老師又驚又喜。圖／學生提供

教師節前嘉南大學學生突襲學校行政會議，師長又驚又喜。圖／學生提供

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