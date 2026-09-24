影／嘉南大學學生突襲課堂 歌聲祝福教師節快樂老師校長都驚喜

教師節緊接著中秋連假，嘉南藥理大學學生會及學生議會決定在教師節前夕發動「感謝師恩・快閃祝福」行動，打破傳統慶祝方式由學生將祝福送進課堂，突襲上課中師長。除吉他社同學一路「唱進教室」，還送上親手製作的幸福瓦片餅乾與花束，讓平日嚴肅的課堂增添驚喜。
學校這幾天午餐時間則推出「空中傳情．感恩獻聲」，透過校園廣播傳遞學生對師長的悄悄話，讓祝福遍及校園。
學生會會長陳鴻瑞表示，希望突破過去一句「教師節快樂」的制式祝福，改由學生親自走進教室、唱出心意，讓師長在意外的驚喜中感受到學生的感謝。
校長張翊峰也成「驚喜對象」，學生以「陳情」為由請校長出席會議，原以為是嚴肅會議，沒想到一進場便迎來學生優美歌聲與教師節祝福，心情瞬間從「開會模式」轉為「驚喜模式」，校長更與學生一起歡唱，讓原本嚴肅的會議現場多了笑聲與師生互動。
學生也將祝福送進行政會議，向平日肩負校務工作的師長獻上心意，五專部周會則由各班班代表代表全班同學獻花，表達對師長的謝意。全家便利商店也響應活動，贊助80杯咖啡為辛勞的嘉藥師長送上暖心祝福。
校長張翊峰表示，這是他任教以來最難忘的教師節之一，學生們用心策畫這一連串的快閃驚喜，不僅是「送上一份禮物」，更是「創造了一段美好回憶」，讓師長們在忙碌的教學與校務工作中，感受到來自學生最直接、最真誠的溫暖回應。
曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多名院士共同發起連署，公開呼籲清大校長高為元主動引退，為續任後求職一事負責。梁賡義今天出面說明，他表示，清大校務委員、監督委員會等將有所動作，已和高為元分析，引退辭職是最好的方式，高為元應自己決定。
國立清華大學校長高為元日前被爆出甫通過校長續任投票，後三天即赴美國夏威夷大學馬諾阿分校參加校長遴選決選。中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元主動辭職引退，清大今天表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。
清華大學正深陷現任校長高為元的續任與誠信爭議僵局。中央研究院院士、前交通大學校長張懋中與香港科技大學前校長史維，從「機制程序」與「大局高度」提出觀點與策略。張懋中促回歸校務機制，拋上中下三策勉高為元「光明磊落」；史維則憂心強行投票恐讓爭議越演越烈，希望各方避免政治化角力，否則將對清華、甚至台灣高教造成非常沉重的打擊。
台大宿舍昨(23)日深夜傳出男一舍淋浴間遭人便溺，引發住宿生圍觀不滿，隨後有自稱當事人友人的網友透過Threads透露男大生長期患有腸躁症，需持續服藥，並強調「我相信他不是故意的」，希望大家對有特殊狀況的同學保留一些體諒。
清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。清大材料系特聘教授周卓煇今說，高為元已公開認錯道歉，風波本該告一段落，校方與高教體系更應深思檢討的是背後的遴選與監督制度，而非一味對個人落井下石。
教師節緊接著中秋連假，嘉南藥理大學學生會及學生議會決定在教師節前夕發動「感謝師恩・快閃祝福」行動，打破傳統慶祝方式由學生將祝福送進課堂，突襲上課中師長。除吉他社同學一路「唱進教室」，還送上親手製作的幸福瓦片餅乾與花束，讓平日嚴肅的課堂增添驚喜。
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