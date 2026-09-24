院士連署促清大校長引退 梁賡義：辭職是最好方式 高為元應自己決定

曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多名院士共同發起連署，公開呼籲清大校長高為元主動引退，為續任後求職一事負責。梁賡義今天出面說明，他表示，清大校務委員、監督委員會等將有所動作，已和高為元分析，引退辭職是最好的方式，高為元應自己決定。

高為元去年3月19日獲學校教授過半票數同意續任，續任任期為今年5月1日起至2030年4月底。但高為元續任後3天，即赴美國夏威夷大學馬諾阿分校參加校長遴選決選，遭校內教師質疑是「騎驢找馬」有失誠信。

梁賡義、香港科技大學前校長史維等十多名院士共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退。梁賡義今出面說明時談到，當時已和史維討論，希望事態發展到今天就好，不要走入校內程序。

梁賡義說，上周四親自拜訪高為元並告訴對方，清大內部分裂已檯面化，並非清大之福，屆時可能失去學術領導地位，且立院即將審議預算，屆時立委勢必也會表達關切，「不會是一個好過的日子。」最好的方式還是高為元自己引退，平靜風波。

梁賡義說，做主管應講求決策明快，1周過去了，高為元都未給予回覆，「這不是我們期待的。」個人的心情更是沉重，在於當年擔任校長遴選委員會召集人，也花了時間將高為元延攬回台，如今心情並不好過，但為了清大發展必須提出關切與呼籲。

梁賡義也說明上周與高為元的會面細節。他說，到新竹親自與高為元碰面，「他聽了感覺並不是這麼⋯⋯。」但後續表達與史維都參與了連署，也許對高為元產生一定程度的震撼。而高為元說他願意考慮這件事，但也提出想法，希望自己與史維能幫忙，而他也需要再和家人討論。但梁賡義強調，無論如何，最後還是要自己決定。

梁賡義說，經了解，清大內部會陸續行動。上學期末，校務會議下監督委員會已開會提出要求，但委員任期已屆滿，之後又將重新開始；或亦可由校務委員會討論，但身為校友絕對不會干涉，只是擔心分裂愈發嚴重。

梁賡義強調，最關切的還是誠信問題，當時同意續任卻仍接受海外學校延攬，5月1日後一切就應該停止，當初完全操之在高為元的手上。再者，清大危機處理亦不恰當，尤其高為元當時發布「當機會到來的時候，的確引起好奇」的聲明，更是「非常糟糕」。即便高為元9月時召開說明會致歉，也承諾捐出薪資，但兩者並不相關，畢竟沒有誠信，未來校務要如何推動。

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。繼今年5月被爆出通過續任投票僅3天即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選後，近日事件再掀波瀾。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義（圖）上午出面說明。記者胡經周／攝影

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