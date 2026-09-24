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台大生忍不住才在浴室大號？友人稱患腸躁症 網轟：別汙名化

聯合新聞網／ 綜合報導
有自稱是台大便溺者朋友的網友指出當事人患有腸燥症，引來更多熱議。 圖／AI生成
有自稱是台大便溺者朋友的網友指出當事人患有腸燥症，引來更多熱議。 圖／AI生成

台大男一舍昨(23)日深夜傳出一名男大生在淋浴間便溺被當場逮獲，隨後有自稱當事人朋友的網友在Threads透露涉事學生長期患有腸躁症，需持續服藥，並強調「我相信他不是故意的」，希望大家對有特殊狀況的同學保留一些體諒。

根據台大學生說法，男一舍浴室長期遭人便溺，已困擾住宿生一段時間，由於始終沒找到便溺者，學生決定親自出馬蹲點守候，希望當場抓到涉事者。昨晚成功堵到人後，上百名學生聞訊趕往現場聚集圍觀，現場氣氛迅速升高，不少學生還拿出手機拍攝，甚至有人當場歡呼。

隨後駐衛警也趕抵現場處理，將涉事男子帶離現場，根據《壹蘋新聞網》報導，該名男大生向駐衛警供稱，他是進到浴室時，「肚子很不舒服，就直接上了」，並強調後續有清理乾淨。

事件曝光後，網友看法兩極。一派認為，如果確實是腸躁症突然發作，患者可能面臨難以預期的排便急迫感，不應僅憑結果就認定是故意行為，也有人提醒不要因此讓腸躁症患者遭到汙名化。

也有不少住宿生提到，即使當事人確實有腸躁症，公共衛浴仍是多人共同使用的空間，若發生意外，事後如何處理同樣是問題。有網友表示，若身體狀況允許，應盡可能使用廁所；若真的來不及，也應在事後清理現場，而非讓其他住宿生承擔清潔與衛生被破壞的後果。

一名網友質疑，既然當事人知道自己長期有腸躁症，是否應更加留意身體狀況與廁所位置；另一名網友則直言，「自己拉的自己清掉」，認為爭議核心不在於是否患有疾病，而是公共空間遭到汙染後是否有妥善處理。

也有網友進一步呼籲，外界不要把個別事件與腸躁症患者整體畫上等號。有稱家中也有腸躁症患者的網友表示，腸躁症確實可能造成突發性的排便需求，但疾病本身不能直接證明某次公共場所的便溺行為是故意或非故意，仍應釐清實際經過。

一緊張就想跑廁所就是腸躁症？醫療團隊揭「關鍵症狀」

根據敦仁診所醫療團隊今年4月更新的衛教內容，指出腸躁症是一種功能性腸胃疾病，常見表現包括腹瀉、便秘、腹脹及腹痛，也可能受到壓力、情緒及飲食影響。其中，有些患者確實可能出現「一緊張就想上廁所」的情況，例如考試、面試或重要工作場合前，腹痛、便意甚至腹瀉症狀突然加劇。

但醫師指出「常跑廁所」本身並不等於腸躁症。腸躁症的重要核心症狀是「反覆腹痛」，並且腹痛與排便有關，或同時伴隨排便頻率改變、糞便外觀改變等情況。

且網友以「腸躁症常是拉水稀糞便，但他拉的是一大坨硬糞便」來判斷並非腸躁症的說法並不正確，一般來說，腸躁症有腹瀉型、便秘型及混合型，腹瀉型的確糞便會較稀軟，但若是便秘型或混合型患者，則可能糞便偏硬，或腹瀉與便秘交替出現。

醫療團隊指出，腸躁症的症狀可能受到壓力、飲食及腸道蠕動影響，因此治療與改善通常不只是靠止瀉或軟便藥物，也包括生活及飲食調整。

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