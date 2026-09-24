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梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
清華大學校長高為元遭揭露續任第3天即赴美覓職，爭議持續延燒。聯合報系資料照
清華大學校長高為元遭揭露續任第3天即赴美覓職，爭議持續延燒。聯合報系資料照

國立清華大學校長高為元日前被爆出甫通過校長續任投票，後三天即赴美國夏威夷大學馬諾阿分校參加校長遴選決選。中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元主動辭職引退，清大今天表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。

高為元去年3月19日獲學校教授與副教授過半票數同意續任，續任任期於今年5月1日起，至2030年4月底。但高為元通過續任後三天，即赴美國夏威夷大學馬諾阿分校參加校長遴選決選，遭校內教師痛批，質疑高是「騎驢找馬」有失誠信。

梁賡義當初擔任清大校長遴選委員會的召集人，且為推薦高為元出任校長的委員之一，他表示，誠信是大學校長不可妥協的核心價值，校長若缺乏誠信，推動校務的執行力必定大打折扣。

梁賡義表示，與史維曾於本月17日私下拜訪高為元，就「誠信」與「危機處理」兩大面向提出理性分析，並建議高能主動引退，不該讓分裂持續加大。本次發起連署心情沉重，但因等候一周未獲肯定答覆，才決定發表公開聲明，呼籲高為元當機立斷、主動引退，以顧全大局。

清大今天則表示，高為元理解此次事件所引發的疑慮，也深知校長肩負的責任與期待。未來將持續積極推動校務，以加倍努力來爭取全校師生的信任。

清大也表示，高為元感謝校友的建議，也感佩其深愛清華的心。這段期間，高為元收到許多不同意見，有請他考慮請辭，也有請他留下繼續為清華奮鬥，正反兩面的意見都有，不同的意見都是清華大學持續往前的動力。到目前為止，所有校內的溝通機制也始終暢通，高為元在校務的推動上並未遭遇難以克服的問題，外界對清大的支持和捐款也未減少。

清大說明，始終相信治校成績是檢視校長誠信最有力且客觀的標準。高為元任內積極推動多項深具影響力的校務政策，包括設立傑出人才基金、促進理工與人文社會科學及各領域的均衡發展，均展現對清華長遠發展的承諾與貢獻。

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