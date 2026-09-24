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台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

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台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學男一舍淋浴間多次遭人便溺汙損，台大學生不堪其擾，昨日深夜在淋浴間蹲點抓人，引起多名學生圍觀。圖為台大校門，無新聞當事人。聯合報系資料照
國立台灣大學男一舍淋浴間多次遭人便溺汙損，台大學生不堪其擾，昨日深夜在淋浴間蹲點抓人，引起多名學生圍觀。圖為台大校門，無新聞當事人。聯合報系資料照

國立台灣大學男一舍淋浴間多次遭人便溺汙損，台大學生不堪其擾，昨日深夜在淋浴間蹲點抓人，引起多名學生圍觀。台大則表示，基於教育責任，除了對事發環境將進行清潔消毒，另對於該生的不當行為將依校規議處，並協助安排輔導。

社群流傳台大男一舍淋浴間近期多次遭人便溺，有學生不堪其擾，昨日晚間在淋浴間蹲點成功堵到人，引來大批學生圍觀。該名涉事學生躲在淋浴間內，後來在駐衛警保護下離開，但該畫面已由學生上傳至threads平台，被戲稱為台大男一舍「安屎之亂」。

台大事後則表示，基於教育責任，除了對事發環境將進行清潔消毒，另對於該生的不當行為將依校規議處，並協助安排輔導。

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