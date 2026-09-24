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「蒙頭做非江湖好漢」清大校長高為元誠信危機 張懋中推再確認投票

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
前交大校長張懋中建議，目前最理想的化解方式是回歸校務機制，讓高校長回到今年3月獲選連任的狀態，再次由校務會議代表進行「再確認」（reconfirmation）投票，由師生決定其是否適合續任。聯合報系資料照
前交大校長張懋中建議，目前最理想的化解方式是回歸校務機制，讓高校長回到今年3月獲選連任的狀態，再次由校務會議代表進行「再確認」（reconfirmation）投票，由師生決定其是否適合續任。聯合報系資料照

清華大學正深陷現任校長高為元的續任與誠信爭議僵局。中央研究院院士、前交通大學校長張懋中與香港科技大學前校長史維，從「機制程序」與「大局高度」提出觀點與策略。張懋中促回歸校務機制，拋上中下三策勉高為元「光明磊落」；史維則憂心強行投票恐讓爭議越演越烈，希望各方避免政治化角力，否則將對清華、甚至台灣高教造成非常沉重的打擊。

引發這場高教風暴的導火線，在於清大校長高為元於今年5月1日才剛展開第二任期，未料第3天即飛往美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選。此舉在7月底遭媒體披露後，引發校內外強烈抨擊，遭質疑對清大缺乏誠信、玩弄制度並「騎驢找馬」。

儘管高為元發表校內公開信並於9月10日舉行全校說明會，坦言「輕忽校長職位特殊性」並重申非將清大當備胎，同時宣布任內每年捐出5月薪資以示自省，但仍未能成功止血。包括中研院院士、清大半導體研究學院院長林本堅在內的多位資深教授仍大表不滿，痛批其「誠信基礎已失」並要求交由教授投票決定去留，使得風波愈演愈烈。

針對清華大學校長續任爭議，中研院院士、前交通大學校長張懋中表示，清華師生的決定才是關鍵所在。他指出，當初校長續任獲得超過半數校務會議代表支持，程序符合規定，如今若要解開疑慮，最核心的問題仍在於師生是否願意繼續在高校長的領導下「同行致遠」。

張懋中建議，目前最理想的化解方式是回歸校務機制，讓高校長回到今年三月獲選連任之前的狀態，由校務會議代表進行「再確認」（reconfirmation）投票，由師生決定其是否適合續任。

張懋中評估，處理此事件有上、中、下三策。上策是「主動致歉，爭取重新投票過關」，高校長主動表態坦承先前有未說明清楚之事並致歉，同時主動請求校內師生再給一次投票機會，重新評估其是否勝任。張懋中強調，這是作為學者最光明磊落、有胸襟且具自信的做法，「蒙頭做下去絕非江湖好漢」。

中策是「校務會議代表提案，校長被動接受再確認投票」。由校務會議代表主動提案進行第二次續任投票，高校長接受重新投票；下策「校務會議和校長都置之不理」。張懋中認為，如此一來，事件將無法收場、非母校之福！

面對外界關注，清大副校長呂平江在9月10日的說明會上回應，有關高校長的誠信與去留，校方設有校監會與校務會議，將循正常校務管道進行。新學期開學後，高校長將陸續前往各學院進行座談，最後由每學期二次的校務會議決定，新學期開學後最近的校務會議是10月20日舉行。

針對清華校方預計10月20日再次舉行校務會議投票，史維表示尊重校內的法定程序，但也對後續發展表達深切憂慮。他認為，以目前的社會氛圍與發展現況，若最終仍強行進入投票階段，無論投票結果通過與否，恐將使爭議越演越烈。

史維特別呼籲，在距離投票的這段期間，希望各方不要將此事件演變成檯面上的對立、角力或彼此批評，這樣對清華，甚至對整個台灣高教系統是很不好的。

史維指出，大學並非政治黨派或商業公司，而是極為重要的教育與研究單位，希望能夠減少政治化。

史維說，從校友與高等教育從業者的立場來看，重點並不在於評論現任高校長第一任期的表現或未來的施政規畫，而是大學校長必須具備足夠的高度來領導全校發展。當校長個人行為成為社會與校內爭議焦點時，情況已相當不幸。

清華大學校長高為元於今年5月1日才剛展開第二任期，未料第3天即飛往美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選。此舉在7月底遭媒體披露後，引發校內外強烈抨擊，遭質疑對清大缺乏誠信、玩弄制度並「騎驢找馬」。聯合報系資料照
清華大學校長高為元於今年5月1日才剛展開第二任期，未料第3天即飛往美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選。此舉在7月底遭媒體披露後，引發校內外強烈抨擊，遭質疑對清大缺乏誠信、玩弄制度並「騎驢找馬」。聯合報系資料照

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