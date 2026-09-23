選民更親睞破壞規範的民粹政客？唐獎得主：出於「絕望邏輯」

2026年唐獎法治獎大師論壇今於台大法學院舉行，法治獎得主、耶魯大學講座教授布魯斯．艾克曼（Bruce Ackerman）以「後現代困境與對民主的挑戰」為題。他指出，近年選民轉向支持破壞規範的民粹政客背後是出於「絕望邏輯」（logic of despair），將希望寄託於承諾粉碎現狀的政治人物，企圖於體制重組中找到機會。

艾克曼長期深耕憲法理論、民主政治與憲政變遷研究，對當代比較憲法學具深遠影響。台大校長陳文章致詞時表示，台灣民主發展正面臨內、外部雙重壓力，期盼藉重艾克曼的法治智慧，協助台灣建立更完善的體制。

針對當代的結構性挑戰，艾克曼指出，21世紀人類壽命大幅延長與高等教育的普及，重塑現代人的生命結構，並衍生出前所未見的「後現代困境」。

他將生命周期劃分為探索、成就、成功、成熟及衰退等五大階段，並警告，若既有制度無法有效回應各階段所帶來的壓力，民主體制將面臨嚴峻的生存危機。

艾克曼也進一步剖析，近年選民轉向支持破壞規範的民粹政客，核心原因往往源於「絕望邏輯」。遭遇嚴重挫敗的公民深感在現行體制下無望重獲成功時，便容易將希望寄託於承諾粉碎現狀的政治人物，企圖從體制重組中尋求全新機會。

但艾克曼也強烈呼籲，民主國家必須推動具體的制度性改革，才能在分裂的時代中重建公共信任，從安定的社會結構鞏固民主。

論壇下半場與談階段，台大法學院特聘教授張文貞則認為，「後現代難題」精準詮釋當下全球社會的兩極化現象，而網路科技加劇的個體孤獨感，也對當代憲政框架構成嚴峻挑戰。

數位發展部政務次長侯宜秀則分享，台灣在對抗假訊息、打造透明政府及因應新興科技等面向的經驗，強調公私部門共築「民主韌性」的必要性。

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