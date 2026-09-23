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長庚大學AI EMBA招生啟動 讓高階經理人學會如何領導團隊運用AI

聯合新聞網／ 台北訊

AI走進企業與醫療現場，主管該如何判斷哪些工作適合導入AI？長庚大學116學年度AI EMBA即日起招生，報名至2026年11月5日止，招收AI企業領袖群45名、AI醫師領袖群15名，盼培養能善用科技、也能掌握決策方向的高階經理人。

長庚大學指出，AI時代的領導者除了了解工具，更需要定義問題、辨識AI產出的真偽與品質，並妥善分配AI與團隊的決策權。課程因此結合AI策略管理、商業應用、財務金融、投資決策、智慧製造及行銷創新等十大核心領域，讓學員從實際管理情境出發，思考如何將AI用在自己的專業工作中。

師資匯集長庚大學、臺灣大學、政治大學及香港等地學者，包括湯明哲、李書行、許永真等教授。首屆課程已開辦一年，新一屆將延續教學經驗，協助不同領域的主管交流觀點、建立跨域判斷力。

對工作繁忙的報考者而言，課程集中週六上課，兼顧平日工作與週日休假；結合專業領域學習AI，無須具備程式撰寫能力。文宣並指出，其學雜費約為臺大EMBA的三分之一。有意報名者可至長庚大學招生網頁查詢，或撥打 03-211-8600 洽詢。當AI越來越會回答問題，懂得問對問題的人，或許正是下一位關鍵領導者。

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長庚大學 EMBA

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