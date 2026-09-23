台灣創新技術博覽會 東海大學從生醫材料、機能食品跨域奪7獎

東海大學在「2026台灣創新技術博覽會」拿下7項大獎，涵蓋1項鉑金獎、4項金牌獎及1項銀牌獎，以及「2026未來科技獎」。7項獲獎橫跨生醫材料、AI醫療影像、神經疾病、智慧輔具、寵物科技、機能食品及循環等研究領域，展現東海學術研究逐漸形成跨域特質。

東海大學校長張國恩說，大學的角色正在快速改變，未來競爭的不只是設備、算力或AI工具，而是能不能把人才、研究與產業需求串在一起。張國恩認為，當AI重新定義各行各業，大學科研也必須往前走一步，不是為AI而AI，而是讓科技回答真實世界提出的問題。

此次最高榮譽鉑金獎由化材系老師顧野松以「用於治療或改善發炎性腸道疾病之組合物」獲得。研究聚焦發炎性腸道疾病的治療與改善，從材料科學與生醫應用切入，在眾多創新技術中脫穎而出，也呈現材料研究與生物醫學跨域合作的新可能。

4項金牌獎中，東海教務長楊朝棟團隊以「基於胸腔電腦斷層影像之肺纖維化辨識系統及其方法」獲獎，將人工智慧導入醫療影像分析，透過胸腔電腦斷層影像協助辨識肺纖維化。楊朝棟說，醫療影像具有高度專業性，如何讓AI協助辨識、分析，甚至成為醫療工作者的輔助工具，需要資訊工程與醫療專業長期合作。

另3項金牌同樣呈現跨域特色。食科系老師江文德以「短胜肽、含有該短胜肽之水解物及其用於預防或治療神經損傷相關疾病之用途」獲獎，將食品科學延伸至神經健康與生醫應用；工設系老師邱曉萍以「智能活動手腕關節裝置」獲得金牌，透過工程設計回應復健與輔具需求；工設系老師張俊元則以「多功能寵物車」獲獎，從使用者需求出發，結合寵物照護與產品創新，讓科技走進日常生活。

銀牌獎由食科系老師梁志弘以「北蟲草黑豆發酵水萃物用於抗疲勞及提升運動效果之用途」獲得，結合食品發酵、機能性成分與運動營養，探索天然食品素材在抗疲勞及提升運動表現上的應用。

另一項則是「2026未來科技獎」。化材系老師李冠廷團隊以「生質廢棄物高效轉質水溶性有機資材之多維應用技術」獲獎，從生質廢棄物再利用出發，透過技術提高廢棄資源價值，進一步拓展水溶性有機資材的多元應用，回應循環經濟與永續發展議題。

東海大學在「2026台灣創新技術博覽會」一舉拿下7項大獎，涵蓋1項鉑金獎、4項金牌獎及1項銀牌獎，以及「2026未來科技獎」。圖／東海大學提供

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