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獲30萬補助赴日求學 嶺東科大侯伯樺拿雙聯學位將留日就業
嶺東科技大學觀光與休閒管理研究所碩士班學生侯伯樺，獲114年度高教深耕計畫國際菁英方案補助30萬元，赴日本札幌國際大學進行國際學術交流，並攻讀大學院觀光學研究科雙聯碩士學位。歷經一年半海外求學，不僅順利取得雙聯學位，更獲日本北海道二世谷民宿業者White Villa工作肯定，預計下個月正式赴日任職，從校園跨入國際職場。
侯伯樺自2025年4月赴日本札幌國際大學交流學習，期間除投入研究與課程學習，也跟隨校方教師走訪北海道各地，實際了解不同地區的觀光發展、地方文化與特色，將課堂所學延伸至真實場域。從札幌到北海道各地的參訪與交流，讓他對日本觀光產業與地方創生有更深入認識，也累積跨文化觀察與實務經驗。
留學期間，侯伯樺積極參與校內外各項活動，包括國際交流、地方文化體驗、愛努文化交流、台灣文化介紹及日語相關活動等，透過跨文化互動，他不僅深入認識北海道，也主動成為台灣文化的推廣者，讓國際友人看見台灣的多元文化與特色。
回顧一年半的北海道生活，侯伯樺表示，初抵日本時對環境很陌生，後來逐漸融入當地生活，這段經歷不只是一次海外求學，更是一場珍貴的人生成長，「我不是只在北海道取得學位，也真正生活在北海道了。」
侯伯樺也將把留學期間累積的觀光專業與國際經驗延續至職場，已順利獲得北海道二世谷White Villa民宿營運管理工作。從「赴日求學」到「留日就業」，他以實際行動展現國際學習的延伸價值，也展現嶺東學子接軌國際的實力。
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