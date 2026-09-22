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靜宜大學迎創校70周年 校史資料室全新改造啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學校史資料室空間改造落成典禮由祈福禮揭開序幕，為全新校史空間獻上祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校史資料室空間改造落成典禮由祈福禮揭開序幕，為全新校史空間獻上祝福。圖／靜宜大學提供

為迎接創校70周年，靜宜大學今天舉行蓋夏圖書館「校史資料室」空間改造落成典禮！活動以祈福禮揭開序幕，由董事長蘇耀文主教與董事及校長楊昭順共同揭牌，正式啟用校史空間。改造後的校史資料室融入「FAITH」五大主題，實體展區呈現重要史料、珍貴文物及出版品；數位典藏則彙整歷年照片與校史資料，帶領師生與校友循著時代足跡，重溫靜宜一路走來的發展歷程。

蘇耀文主教表示，靜宜大學自2000年籌劃校史資料室，2006年創校50周年正式啟用；今年適逢創校70周年，再次更新這個承載共同記憶的重要空間。此次改造不是推翻過去，而是承接前人的奉獻，更是重新確認創校初心、教育使命與未來方向。他感謝創辦靜宜的主顧修女會修女，從美國印第安納州遠赴中國河南開封辦學，其後輾轉來台復校，篳路藍縷奠定今日靜宜的辦學基礎。他也感念已故蔡瑛雲修女對圖書館發展與校史保存的深遠貢獻。並向歷任校長及所有參與規劃、史料整理、空間設計與工程執行的師長、同仁及合作團隊，表達誠摯的感謝。

蘇耀文主教指出，靜宜校史資料室涵蓋「F｜Fulfillment成全人」、「A｜Altruism利他與服務」、「I｜International Solidarity國際宏觀」、「T｜Truth求真・學術卓越」及「H｜Hope希望之光」，透過五大主題彰顯天主教大學的核心精神。

蘇耀文主教期許校史資料室成為保存記憶的地方、傳承使命的教室及啟發未來的起點，讓師生理解創辦人蓋夏姆姆、主顧修女會與歷代靜宜人如何以愛與服務回應時代需要。他盼每位參觀者踏上「朝聖之路」，從前人的信德與奉獻中看見責任，懷著希望走向未來。

靜宜校長楊昭順指出，校史資料室走過20年，學校重新整理展示內容並進行空間改造，讓深藏於歲月中的史料，以更有系統且貼近參觀者的方式展出，引導師生及校友重新認識靜宜的發展歷程與辦學精神。

靜宜蓋夏圖書館館長黃文成指出，因應史料持續累積與數位科技發展，學校自2024年啟動空間改造，重新梳理史料、文物、照片、影像及發展脈絡。此次改造延續原有校史室基礎，讓校史從「保存與典藏」走向「展示、理解、教育與傳承」。全新空間以「朝聖之路」為主軸，呼應天主教大學精神，串聯靜宜的過去、現在與未來，讓不同世代彼此連結，「這就是靜宜的榮耀之所在」。

展場陳列創辦人蓋夏姆姆專用藤椅、主顧修女會旅行箱等文物，及早期課桌椅、打字機等校園用品，並重現昔日學生制服，搭配歷年照片與影像，勾勒過往的校園生活樣貌，連結不同世代靜宜人的情感與記憶。每位走進其中的人，都能從具體的人物、物件與故事中，理解靜宜的創校精神與辦學理念，找到屬於自己的那一頁。

靜宜校史資料室展出創辦人蓋夏姆姆專用藤椅、主顧修女會旅行箱等等珍貴文物，呈現創校歷程與辦學精神。圖／靜宜大學提供
靜宜校史資料室展出創辦人蓋夏姆姆專用藤椅、主顧修女會旅行箱等等珍貴文物，呈現創校歷程與辦學精神。圖／靜宜大學提供

靜宜大學董事與一級主管共同見證「校史資料室」在創校70周年之際全新啟用的重要時刻。圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事與一級主管共同見證「校史資料室」在創校70周年之際全新啟用的重要時刻。圖／靜宜大學提供

靜宜學生聆聽專業導覽人員解說校史故事，認識學校不同時期的發展歷程。圖／靜宜大學提供
靜宜學生聆聽專業導覽人員解說校史故事，認識學校不同時期的發展歷程。圖／靜宜大學提供

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