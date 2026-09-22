國北教大投入國慶禮賓 課餘磨練多國語言接待禮儀

國立台北教育大學芝山親善大使團參與國慶禮賓服務，隊員每天接受3小時的正式課程，並運用課餘時間磨練多國語言、接待禮儀，並透過校內外活動累積實戰經驗。
國北教大芝山親善大使團是今年獲選國慶禮賓的5個團隊之一，今天舉辦記者會讓團員亮相。團員以粉紅色洋裝搭配白色線條及領巾，唯一的男性成員則穿深色西裝、搭配同色系粉紅領飾，形成一致的團隊識別。
芝山親善大使團總教練童柏壽指出，隊員每週接受3小時正式課程，還得利用課餘自主訓練，內容從基本形象塑造、接待禮儀到英文、韓文、日文等多國語言招呼語，更針對國慶現場可能出現的各種狀況，模擬超過30種特殊情境。
國慶禮賓服務時間長，對隊員的體力也是一大考驗。童柏壽要求團員跑操場、重訓，還設計「頂天立地」與「金雞獨立」核心招式，隊員須單側大腿抬高並盡可能向下垂直蹲低，訓練核心肌耐力與抗壓意志力。
團長董思嫺接受媒體聯訪時表示，期待在舞台上展現專業與自信的模樣，以誠摯及溫暖的服務，迎接國慶盛典。
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國立台南大學親善大使團再獲國慶籌備委員會肯定，獲選為今年國慶禮賓接待學校，20名親善大使今天亮相。南大表示，今年第六度承擔國慶禮賓接待任務，對團隊而言是一份肯定，也代表更多責任。除了延續多年參與國慶及大型活動的禮賓經驗，更針對國慶接待任務強化實務訓練，展現南大學生的專業素養與服務能力。
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