國北教大投入國慶禮賓 課餘磨練多國語言接待禮儀

國立台北教育大學芝山親善大使團參與國慶禮賓服務，隊員每天接受3小時的正式課程，並運用課餘時間磨練多國語言、接待禮儀，並透過校內外活動累積實戰經驗。

國北教大芝山親善大使團是今年獲選國慶禮賓的5個團隊之一，今天舉辦記者會讓團員亮相。團員以粉紅色洋裝搭配白色線條及領巾，唯一的男性成員則穿深色西裝、搭配同色系粉紅領飾，形成一致的團隊識別。

芝山親善大使團總教練童柏壽指出，隊員每週接受3小時正式課程，還得利用課餘自主訓練，內容從基本形象塑造、接待禮儀到英文、韓文、日文等多國語言招呼語，更針對國慶現場可能出現的各種狀況，模擬超過30種特殊情境。

國慶禮賓服務時間長，對隊員的體力也是一大考驗。童柏壽要求團員跑操場、重訓，還設計「頂天立地」與「金雞獨立」核心招式，隊員須單側大腿抬高並盡可能向下垂直蹲低，訓練核心肌耐力與抗壓意志力。

團長董思嫺接受媒體聯訪時表示，期待在舞台上展現專業與自信的模樣，以誠摯及溫暖的服務，迎接國慶盛典。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

國慶 國北教大 韓文 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往