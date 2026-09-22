政大深化英國高教布局 攜手倫敦大學學院盼推師資互訪、雙連學位

為深化國際高等教育合作，國立政治大學校長李蔡彥日前率領行政團隊赴英國，出席在格拉斯哥舉行的歐洲教育者年會（EAIE），並拜會倫敦大學學院（UCL）、倫敦大學亞非學院（SOAS）等學術夥伴。政大更規劃與UCL合作，規劃邀請UCL師資赴政大，朝共同授課、師資互訪、雙聯學位等方向努力。

UCL建校於1826年，為英國G5超級精英大學之一，QS世界大學排名前十，在社會科學、建築學、理學與醫學等領域享譽國際。

政大表示，與UCL未來也規劃進一步推動實質合作，社會科學院將以全英語碩士學位專班為基礎，與UCL碩士學程進行學術對接。短期規劃邀請UCL師資赴政大授課、辦理研究生工作坊及專題講座，中長期則朝共同授課、師資互訪、學生交換、雙聯學位及共同研究等方向發展。

SOAS校長Adam Habib也率領學術團隊與政大交換意見。政大也說明，SOAS深耕亞洲、非洲及中東研究，與政大在人文社會科學、國際關係及區域研究等領域互補，Habib也分享該校透過全球夥伴推動「共同教學（Co-teaching）」與「共同研究（Co-research）」的發展策略，雙方並針對外交系、資科系及圖書館等合作方向凝聚共識，期盼拓展至教學與研究合作。

政大團隊也透過愛丁堡大學夥伴日、聖安德魯斯大學交流及EAIE年會，擴展政大的全球高教網絡。政大國合處則把握EAIE年會，與50所高校、近80位代表合作交流，一方面開拓新的國際夥伴與合作機會，另一方面也持續鞏固既有姊妹校關係。

政大在英國已與UCL、愛丁堡大學、曼徹斯特大學、SOAS等大學建立校級合作關係，此次藉由國際年會與校級拜會雙軌並進，進一步將國際交流從夥伴關係的建立，推進至課程、研究與人才培育等實質合作。

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