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唐獎得主索羅門中山談氣候變遷 籲相信民意能影響全球暖化

中央社／ 高雄19日電
國立中山大學22日舉辦唐獎大師論壇，邀請第7屆唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）演講，吸引數百名學生參與。中央社
國立中山大學22日舉辦唐獎大師論壇，邀請第7屆唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）演講，吸引數百名學生參與。中央社

第7屆唐獎永續發展獎得主索羅門（Susan Solomon）今天在國立中山大學大師論壇表示，大家要相信「民意」在全球暖化議題上具有影響力，每個人都能持續為永續發展努力。

索羅門今天受邀與數百名中山大學學生對談，以「從科學發現到政策參與及制定：追求永續發展之路」為題演講，由中山大學化學系教授暨氣膠科學研究中心主任王家蓁主持，中央研究院院士劉國平、王寳貫及成功大學名譽教授蘇慧貞等擔任與談人。

索羅門現任麻省理工學院教授，2012年加入麻省理工學院前，曾在美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）任職30年。她最具代表性的研究貢獻之一，是透過南極實地觀測證實氯氟碳化合物（CFCs）釋放的活性氯會破壞臭氧層，相關研究成為促成「蒙特婁議定書」的重要科學基礎。

索羅門說：「我們現在住在史上最溫暖的世界。」她指出，蒙特婁議定書促成全球逐步減少CFCs等臭氧層消耗物質，近年研究也顯示南極臭氧層已有恢復跡象，反映國際合作可以解決全球環境問題。

索羅門表示，各地民眾感受到全球暖化的程度不同，氣候變遷衝擊也存在區域差異。她指出，二氧化碳進入大氣層後，氣候影響可持續逾千年，因此人類現在的行動將影響未來的全球氣候。

現場提問「怎麼確保創新科技能夠協助永續發展，而非僅讓企業賺更多錢？」索羅門回應，以蒙特婁議定書為例，為減少CFCs使用，需要研發替代性化學物質，過程可能增加成本，因此可透過多邊基金協助較貧窮國家。她認為，科學、政策及產業可以相互影響，也可能帶來新商機。

索羅門最後表示，永續發展不能只依靠科學與科技研究，必須跨領域整合，並以慈悲與公平對待每個人。她認為，中山大學具備跨域合作潛力，盼大家持續為永續發展努力。

第7屆唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）（圖）22日出席由國立中山大學與唐獎舉辦的大師論壇，以「從科學發現到政策參與及制定：追求永續發展之路」為題發表演說。中央社
第7屆唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）（圖）22日出席由國立中山大學與唐獎舉辦的大師論壇，以「從科學發現到政策參與及制定：追求永續發展之路」為題發表演說。中央社

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