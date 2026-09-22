台南大學親善大使第6度接下國慶禮賓任務 20人亮相展專業

國立台南大學親善大使團再獲國慶籌備委員會肯定，獲選為今年國慶禮賓接待學校，20名親善大使今天亮相。南大表示，今年第六度承擔國慶禮賓接待任務，對團隊而言是一份肯定，也代表更多責任。除了延續多年參與國慶及大型活動的禮賓經驗，更針對國慶接待任務強化實務訓練，展現南大學生的專業素養與服務能力。

南大親善大使團長期參與校內外典禮、政府機關及大型活動接待，平時透過系統化課程與日常訓練，培養團員從服務核心、正姿正儀、基礎接待、商務禮儀，到危機處理及高階禮賓等多元能力，並在實際任務中學習外賓接待、典禮司儀等工作。過去團員也曾參與國慶大典、總統就職國宴等重要場合，逐步拓展禮賓服務的實務視野。

為迎接今年國慶任務，團隊展開密集培訓，強化接待禮儀、美姿美儀、急救技能及性別意識培力等訓練，並加入外語溝通與情境模擬，讓團員從儀態、溝通到臨場應變，熟悉不同來賓與服務場域的接待需求。親善大使們透過外語接待、情境演練及禮賓示範，呈現階段性訓練成果。

南大親善大使團長余映萱表示，國慶禮賓服務不僅是接待工作，更考驗團隊合作、溝通協調及臨場反應，團員們自暑期便投入相關訓練，將以穩定、自信且專業的態度完成國慶接待任務。

台南大學校長陳惠萍指出，親善大使是學校重要的形象代表，學生從校園典禮、城市活動到國慶禮賓服務等不同場域，學習接待、溝通與應變，並將能力延伸至未來職涯發展。期勉親善大使團珍惜此次國慶服務機會，展現南大學生的自信與素養，讓禮賓服務成為專業能力與職涯實力的經驗累積，進一步接軌社會、服務社會。

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