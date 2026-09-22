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台南大學連6年獲選國慶禮賓接待 親善大使亮相

中央社／ 台南22日電

國立台南大學連續6年獲選國慶禮賓接待學校，親善大使今天亮相，展現外語、服裝、情境演練及接待示範等，提供專業素養與服務。

南大今天召開記者會，安排今年將執行國慶任務的親善大使團員展現培訓成果，現場禮賓制服由團員參與概念發想，以粉紅色為主調，裙襬搭配銀灰色，七分袖兼顧國際禮儀與行動便利，展現莊重與專業兼具形象。

南大表示，今年共有20名親善大使擔任國慶禮賓服務，　培訓使用第二語言，提供中、英、日3種語言接待。

南大親善大使團長余映萱說，國慶禮賓服務不僅是接待工作，更考驗團隊合作、溝通協調及臨場反應，團員們從暑期投入相關訓練，將以穩定、自信及專業態度完成國慶接待任務。

南大指出，迎接今年國慶，團隊展開密集培訓，強化接待禮儀、美姿美儀、急救技能及性別意識培力等訓練，並加入外語溝通與情境模擬，從儀態、溝通到臨場應變，熟悉不同來賓與服務場域的接待需求。

台南大學校長陳惠萍表示，親善大使是學校重要形象代表，學生從校園典禮、城市活動到國慶禮賓服務等不同場域，學習接待、溝通與應變，並將能力延伸至未來職涯發展，展現自信與素養，讓禮賓服務成為專業能力與職涯實力的經驗累積，接軌服務社會。

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