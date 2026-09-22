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深耕高教數十載、培育無數人才　中華大學校長劉維琪獲師鐸獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學校長劉維琪秉持「有教無類、天生我材必有用」與「以眾為師」理念，長期投入高等教育治理與人才培育工作。圖／中華大學提供
中華大學校長劉維琪秉持「有教無類、天生我材必有用」與「以眾為師」理念，長期投入高等教育治理與人才培育工作。圖／中華大學提供

中華大學校長劉維琪長年投入高等教育，任內不僅積極推動校務創新、率先引進AI體驗教學，更以「高薪就業」為導向讓半數畢業生薪資超越私大平均；面對少子化衝擊，他更以前瞻治理哲學促成中華大學與國立清華大學整併，為台灣私立大學轉型樹立全新典範。憑藉數十年來在校務治理與教育轉型上的卓越貢獻，劉維琪今獲教育部高教司推薦，獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」。

談及此次獲獎，劉維琪表示，師鐸獎是對其多年投入高等教育行政工作的肯定，未來將持續為台灣高等教育發展貢獻心力。

中華大學指出，劉維琪長年橫跨產、官、學界，以管理專業實踐教育理想，始終秉持「有教無類、天生我材必有用」的教育信念，及「以眾為師」、「成長思維」與「不斷更新」的核心理念，鼓勵學生探索潛能、培養終身學習能力與面對未來挑戰的韌性。

任職中華大學期間，劉維琪積極推動校務創新與教育轉型，率先提出「π型人才」培育理念，鼓勵學生跨域學習與多元發展；同時領先全國推動AI體驗教學，建置AI體驗中心及AI助教系統，運用數位科技落實因材施教。

此外，劉維琪長期深耕品德教育，帶領學校連續十年獲教育部「北一區品德教育特色學校觀摩與表揚推薦」肯定。人才培育成效方面，中華大學更以「高薪就業」為辦學目標，連續八年超過半數學系畢業生平均薪資高於全國私立大學同領域畢業生水準，展現卓越辦學成果。

中華大學說，面對少子化帶來的高教挑戰，劉維琪以「衡外情、量己力」的治理哲學，成功促成中華大學與清大整併的創新模式。他說，近年來學校在教學卓越、AI教育及高薪就業等面向屢創佳績，並順利邁向與清大整併的重要里程碑，這些成果有賴全體教職員的共同努力，以及董事會長期以來的支持與無私奉獻。

中華大學校長劉維琪（右）於今年師鐸獎頒獎典禮中接受賴清德總統（左）頒授獎座，數十年深耕高等教育與人才培育成果獲教育界高度肯定。圖／中華大學提供
中華大學校長劉維琪（右）於今年師鐸獎頒獎典禮中接受賴清德總統（左）頒授獎座，數十年深耕高等教育與人才培育成果獲教育界高度肯定。圖／中華大學提供

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