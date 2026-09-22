東海攜手清大、陽交大等共16校AI課程 推跨校選課、資源共享

台中市東海大學推動AI人才培育，擔任中區AI資源中心學校，串聯清華、中興、陽明交通等共16所大專校院，涵蓋新竹、苗栗、台中、彰化及南投5縣市，盤點各校近三學期AI課程，推動跨校選課、教師培力及教學資源共享，逐步建立中台灣跨校AI教育網絡。

東海大學表示，生成式AI快速改變產業與職場，大學教育面臨的課題，已從「是否教AI」轉向「不同專業需要哪些AI能力」；教務長楊朝棟說，學校近年建置B200 AI Pod算力中心及557台AI PC，將生成式AI導入教學與校務服務，持續強化AI教學環境與應用能力。

楊朝棟表示，東海此次串聯中部15校，包含清華、中興、陽明交通、彰師大、暨南國際、聯合、中教大、台體大、靜宜、中華、大葉、中山醫、中國醫、玄奘及亞大，盤點既有AI課程，推動跨校學習與資源共享，讓學生不再受限於單一校園或科系，可從自身所需能力出發，建立個人化的AI學習路徑。

東海校長張國恩指出，AI教育不能只著重工具操作，因為AI技術更新速度可能遠快於課程調整，大學更應培養學生運用AI解決問題之外的能力，包括主體性、價值判斷、同理心，以及AI較難取代的洞察與創造力；AI可以協助學生找答案，但不能取代一個人決定要問什麼問題。

張國恩表示，中區AI資源中心將重新盤點16校教學資源，統計AI課程數量，進一步分析各課程所培養的能力；依教育部「未來人才AI能力圖像」，從運用AI學習、負責任使用AI、運用AI解決問題及AI無法取代的能力等四大面向分類，讓分散於不同校園的課程逐步形成共享學習網絡。

目前中區AI資源中心建置「中區AI課程查詢平台」，學生可依學校、學期及能力面向篩選課程，了解各課程實際培養的AI能力。楊朝棟指出，過去學生可能只從「人工智慧導論」或「生成式AI應用」等課名選課，未來可以先思考自身需求，再透過平台尋找適合的課程與學習方向。

東海副校長楊定亞表示，16所學校涵蓋不同類型與專業領域，跨校合作並非要求各校開設相同課程，而是讓彼此教學優勢互補；透過課程盤點、教師交流及學生跨校學習，讓更多學生使用分散在各校的AI資源，形成跨越校界與專業領域的中台灣AI人才培育網絡。

東海楊朝棟教務長指出，學生可以透過中區AI課程查詢平台，依專業背景、學習需求與職涯方向，建立自己的「AI學習地圖」。圖／東海大學提供

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