東海攜手清大、陽交大等共16校AI課程 推跨校選課、資源共享

台中市東海大學推動AI人才培育，擔任中區AI資源中心學校，串聯清華、中興、陽明交通等共16所大專校院，涵蓋新竹、苗栗、台中、彰化及南投5縣市，盤點各校近三學期AI課程，推動跨校選課、教師培力及教學資源共享，逐步建立中台灣跨校AI教育網絡。
東海大學表示，生成式AI快速改變產業與職場，大學教育面臨的課題，已從「是否教AI」轉向「不同專業需要哪些AI能力」；教務長楊朝棟說，學校近年建置B200 AI Pod算力中心及557台AI PC，將生成式AI導入教學與校務服務，持續強化AI教學環境與應用能力。
楊朝棟表示，東海此次串聯中部15校，包含清華、中興、陽明交通、彰師大、暨南國際、聯合、中教大、台體大、靜宜、中華、大葉、中山醫、中國醫、玄奘及亞大，盤點既有AI課程，推動跨校學習與資源共享，讓學生不再受限於單一校園或科系，可從自身所需能力出發，建立個人化的AI學習路徑。
東海校長張國恩指出，AI教育不能只著重工具操作，因為AI技術更新速度可能遠快於課程調整，大學更應培養學生運用AI解決問題之外的能力，包括主體性、價值判斷、同理心，以及AI較難取代的洞察與創造力；AI可以協助學生找答案，但不能取代一個人決定要問什麼問題。
張國恩表示，中區AI資源中心將重新盤點16校教學資源，統計AI課程數量，進一步分析各課程所培養的能力；依教育部「未來人才AI能力圖像」，從運用AI學習、負責任使用AI、運用AI解決問題及AI無法取代的能力等四大面向分類，讓分散於不同校園的課程逐步形成共享學習網絡。
目前中區AI資源中心建置「中區AI課程查詢平台」，學生可依學校、學期及能力面向篩選課程，了解各課程實際培養的AI能力。楊朝棟指出，過去學生可能只從「人工智慧導論」或「生成式AI應用」等課名選課，未來可以先思考自身需求，再透過平台尋找適合的課程與學習方向。
東海副校長楊定亞表示，16所學校涵蓋不同類型與專業領域，跨校合作並非要求各校開設相同課程，而是讓彼此教學優勢互補；透過課程盤點、教師交流及學生跨校學習，讓更多學生使用分散在各校的AI資源，形成跨越校界與專業領域的中台灣AI人才培育網絡。
被譽為「鋼琴的調色師」的俄羅斯鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy），26 、2７日將在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家表演廳舉行鋼琴獨奏會。拉什科夫斯基將帶來舒伯特《降B大調第二十一號鋼琴奏鳴曲》D. 960，以及拉赫瑪尼諾夫《音畫》練習曲作品39全套九首，以兩部情感深厚、風格鮮明的作品，展現鋼琴在歌唱性、音色與戲劇張力上的豐富表情。
美國總統川普八月中在美韓年度軍事演習舉行前突然下令縮減規模，導致演習時間腰斬，再度讓外界關注美韓同盟是否正在發生變化。川普第一任期就曾暫停美韓軍演，如今又要求重新檢視駐韓美軍、國防費用與同盟任務，美韓關係正從過去單純聚焦北韓威脅，逐漸轉向利益與責任重新分配。
川普政府大幅刪減科研相關預算、限縮外國人才聘用，令人憂心這不利於美國的長期發展。其實就如 70 頁〈讓美國再次偉大，那科學呢？〉所說，「政府並非一直都是科學研究的主要資助者。……到了1940年代，聯邦政府才開始資助基礎研究。」然後二次大戰及後續的冷戰，尤其是蘇聯率先發射人造衛星後，美國政府對科學研究的投資更是大幅提升。我這篇標題所說的，便是在其中扮演關鍵角色的布希（Vannevar Bush）。
布希很早就同時跨足學界、產業界與政府部門。他於 1916 年取得美國麻省理工學院（MIT）的電機博士學位後，在麻州一所私立大學任教，同時掌管一家無線電公司的實驗室。第二年美國加入一次大戰，他受美國國家研究委員會委託，開發出透過測量地磁變化，來偵測潛艇的裝置，雖未被採用，卻領教了軍方的保守作風。
一次大戰結束後，布希到MIT電機系任教，又是教學、發明、經營企業三線並行，他與朋友創立的雷神公司，後來還成為重要的美國國防承包商。1927 年，他為了研究電網互聯的最佳化，發明「乘積積分儀」來模擬繁複的計算；四年之後他進一步發明「微分分析儀」，成為第一部能夠計算微積分的類比式計算機。
1938 年
台中市東海大學推動AI人才培育，擔任中區AI資源中心學校，串聯清華、中興、陽明交通等共16所大專校院，涵蓋新竹、苗栗、台中、彰化及南投5縣市，盤點各校近三學期AI課程，推動跨校選課、教師培力及教學資源共享，逐步建立中台灣跨校AI教育網絡。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。教育部長鄭英耀表示，教育部今年起鼓勵地方政府支持獲獎教師帶職帶薪出國進修；明年也將正式啟動中小學教師教學創新行動計畫，提供教師教學創新與研究的機會。
基隆市二信高中圖書館主任宋吉清明年屆齡退休，在人生最後一次過教師節前，他想起國中的導師傅穎哲「三顧茅廬」，勸說父母讓他升學的往事，感念在心。他當老師傳承師恩，還成立「小太陽成長社」，帶領學生服務社區，「小太陽老師」成為他最珍愛的身分。
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