從低軌衛星到綠氫科技…元智大學台灣創博會勇奪6大獎 表現研發產業力

元智大學創新研發能量再獲肯定，團隊今年以7件專利技術作品，參加台灣創新技術博覽會發明競賽，拿下1銀、3銅牌及2項鴻海科技集團企業特別獎，獲獎技術橫跨低軌衛星通訊、綠氫能源、智慧眼動追蹤等前瞻領域，展現元智從研發創新走向產業應用的實力。

元智大學資訊工程學系教授林明義與學生許宸珮、陳語汝共同開發「高穩定性雙流視線估計裝置」獲銀牌殊榮，該系統透過雙流特徵融合與注意力機制，整合影像、邊緣及頭部姿態資訊，提升複雜環境下眼動追蹤的準確度與穩定性，並結合GPU加速技術，使低功耗裝置也能即時運作。這項技術未來可應用於智慧學習、無障礙控制及駕駛安全監測等領域，提供非接觸式人機互動的新解決方案，展現人工智慧、智慧感測跨域整合的應用潛力。

電機工程學系教授鄧俊宏團隊以「多輸入多輸出訊號傳輸發射端、接收端及系統」，同時榮獲鴻海科技集團企業特別獎及銅牌獎。該技術瞄準低地球軌道（LEO）衛星通訊需求，結合雙毫米波（mmWave）主動相控陣列與MIMO預等化技術，降低多天線傳輸過程中的訊號干擾，改善低軌衛星MIMO陣列傳輸問題。

團隊並將技術結合軟體定義無線電（SDR）平台進行開發與驗證，使研究不只停留在理論階段，更朝實際系統應用邁進，未來可望應用於低軌衛星、毫米波MIMO及新世代無線通訊領域，具商品化與技術移轉潛力。

機械工程學系教授翁芳柏團隊研發「水電解裝置」，獲得鴻海科技集團企業特別獎及銅牌獎。該技術首創金屬積層製造一體化流場結構，透過材料控制與梯度孔隙設計，提高製氫效率及設備使用壽命，同時降低組裝複雜度。面對全球淨零轉型與氫能技術快速發展，相關成果可望為綠氫製造提供新的技術解決方案，提升產業應用價值。

此外，電機工程學系教授巫朝陽研發「單光子偵測器」，聚焦量子科技及光達（LiDAR）等前瞻應用。團隊提出與CMOS技術相容的單光子偵測結構設計，改善鍺矽光偵測器的雜訊問題，進一步提升光偵測效能，為未來高靈敏度光電感測與相關科技應用提供技術基礎。

元智大學研發長魏毓宏表示，學校近年積極將研發能量向產業端擴散，不僅鼓勵師生投入創新研發，也持續推動實務教學與國際技術認證，並鏈結鄰近工業區及企業資源，深化產學研合作平台，希望讓研究成果從實驗室走向產業實際需求，同時建立更完整的人才培育體系。

元智大學電機系鄧俊宏教授（中）和團隊以「多輸入多輸出訊號傳輸發射端、接收端及系統」獲鴻海科技集團企業特別獎及銅牌獎。圖／元智大學提供

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