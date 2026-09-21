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東吳大學啟用人工智慧前瞻應用中心 導入NVIDIA H200虛擬校長首亮相

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
結合生成式AI與全息投影技術的虛擬人「東吳Avatar小詹校長」首度亮相。記者柯美儀／攝影
結合生成式AI與全息投影技術的虛擬人「東吳Avatar小詹校長」首度亮相。記者柯美儀／攝影

人工智慧（AI）蓬勃發展，東吳大學今日於城中校區正式啟用「人工智慧前瞻應用中心」，導入NVIDIA H200 AI伺服器，並結合全息投影等技術，打造兼具AI教學實作、研究及智慧互動功能的前瞻應用場域。啟用典禮上，虛擬人「東吳Avatar小詹校長」也首度亮相。

東吳大學表示，人工智慧前瞻應用中心由資訊管理學系統籌規劃、募款與建置，並獲物理學系校友蔡元道、J. T. Tai & Co. Foundation以及會計學系校友陳清祥慷慨捐助，使中心得以順利建置完成。中心以「一個空間、多元使用」為規劃概念，透過H200 AI伺服器與全息投影場域的整合，支援生成式AI與AI輔助教學，並進一步發展智慧分身、虛實整合及跨域應用。

典禮中首度亮相的「東吳Avatar小詹校長」，結合生成式AI與全息投影技術，小詹校長以智慧分身形式現身，與資訊管理學系主任黃心怡共同主持典禮，並與現場來賓進行互動問答，讓AI不再只是螢幕中的工具，而是能被看見、體驗並與人互動的智慧應用，也展現未來學生透過課程與專題實作參與AI應用開發的可能性。

「小詹校長」在互動中回應來賓提問，透過生成式AI、全息投影與專題實作，學生都有機會親自參與AI應用開發，甚至打造出下一個更具創意的東吳Avatar。透過趣味互動，也呈現將AI技術帶入課程與學生實作的教學方向。

東吳大學校長詹乾隆表示，東吳大學歷史悠久，面對半導體與人工智慧時代，決定在既有專業基礎上注入最新科技，相信東吳未來會走得更穩健、更前瞻。人工智慧前瞻應用中心不只是一間電腦教室，更希望成為一個能夠實際操作、展示與體驗人工智慧的教學應用基地。

詹乾隆說，城中校區以法學院與商學院為核心，進一步整合AI技術、跨域教學與實際應用，讓人工智慧不侷限於資訊領域，而能與法律、商管等專業結合，讓師生從實際應用中探索人工智慧的更多可能。

東吳大學指出，人工智慧前瞻應用中心將持續支援課程教學、學生專題、教師研究及跨領域合作，讓師生在既有專業基礎上培養人工智慧的實作與應用能力，並拓展研究及產學合作的可能性，打造師生探索、實作與展示人工智慧創新成果的平台。

東吳大學今日於城中校區正式啟用「人工智慧前瞻應用中心」。記者柯美儀／攝影
東吳大學今日於城中校區正式啟用「人工智慧前瞻應用中心」。記者柯美儀／攝影

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