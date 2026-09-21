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雲科大教授涉詐領計畫經費427萬 環境部：已要求立即撤換主持人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國立雲林科技大學教授洪肇嘉承攬環境部化學署委辦計畫涉詐領427萬，環境部化學署指出，為避免委辦計畫的業務推動受到影響，於案發後已依據合約規定，要求校方立即撤換該計畫總主持人洪肇嘉。圖／聯合報系資料照
國立雲林科技大學教授洪肇嘉承攬環境部化學署委辦計畫涉詐領427萬，環境部化學署指出，為避免委辦計畫的業務推動受到影響，於案發後已依據合約規定，要求校方立即撤換該計畫總主持人洪肇嘉。圖／聯合報系資料照

針對檢調機關偵辦國立雲林科技大學教授洪肇嘉承攬環境部化學署委辦計畫，涉嫌夥同助理及團隊成員以人頭掛名及偽造出勤紀錄等方式，詐領計畫經費公款高達427萬，經檢察官偵結起訴。環境部化學署今表示，於偵辦期間均全力配合檢調機關調查，且為確保施政不受影響及防堵類案再生，已採取更換計畫主持人、啟動內部專案查核、研擬修訂合約預防機制及後續追繳究責等具體作為。

化學署指出，自本案調查初期，化學署即主動提供相關經費核銷文件及出勤審查資料，全力配合檢調機關釐清案情，且為避免委辦計畫的業務推動受到影響，於案發後已依據合約規定，要求校方立即撤換該計畫總主持人洪肇嘉，交接予其他具備專業資格的學者接手，以確保委辦計畫能如期、如質完成，維護各項業務推動的延續性。

化學署指出，針對涉案計畫，化學署即刻啟動內部專案查核機制，全面檢視管理與查驗流程。為防範類似事件再次發生，未來各項委辦合約中將增訂更嚴謹的防弊條款，包含增加無預警實地查核與專任、兼任人員抽訪頻率，並嚴格要求出勤與加班紀錄的佐證。

此外，若經專案查核確認有虛報、浮報或遭挪用的詐領款項，化學署將視後續司法判決結果，並依委辦契約及相關法令規定，向校方及涉案人要求全數追繳返還，追究相關人員的民事求償與行政責任。

檢調對洪姓教授辦公室進行搜索，並詢問相關計畫聘請員工的執行情況。圖／雲林地檢署提供
檢調對洪姓教授辦公室進行搜索，並詢問相關計畫聘請員工的執行情況。圖／雲林地檢署提供

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環境部 公款 雲科大 大學教授 貪汙

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