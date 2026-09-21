快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林某國立科大特聘教授涉貪被起訴 校方表尊重依法配合調查

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
檢調對洪姓教授辦公室進行搜索，並詢問相關計畫聘請員工的執行情況。圖／雲林地檢署提供
檢調對洪姓教授辦公室進行搜索，並詢問相關計畫聘請員工的執行情況。圖／雲林地檢署提供

雲林縣某國立科大洪姓特聘教授於2022、2023年負責執行環境部「中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」，涉嫌與系所的助理及執行小組隊長，以6名人頭組員，偽造逾2000筆資料詐領逾427萬餘公款，被依貪汙罪起訴。校方今天對此也作出回應，強調該案進入司法程序，學校尊重並將會依法配合調查。

學校今天發出簡單回應指出，有關洪姓特聘教授受託辦理行政院環境部化學物質管理署採購計畫，近日遭檢察機關起訴一案，該案已進入司法程序，相關事實及法律責任，應以司法機關審理結果為準，學校尊重司法程序，並將依法配合調查。

校方指出，教師承接政府研究及委託計畫，均應依相關法令、契約及校內規範辦理。針對本案，學校將持續掌握案件進展，並依權責辦理必要之行政處理。

校方表示，在司法程序結果尚未確定前，學校不對個案偵查內容進行評論，同時也將持續強化研究計畫管理、經費控管及內部稽核，落實研究倫理與行政規範。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

科大 雲林 貪汙 環境部 公款 大學教授

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高師大校長王政彥遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 他駁斥：抹黑

獨／小一新生疑遭學長姐教唆摸下體 道歉又找上門…教育處要查

彰化縣埤頭鄉太陽能光電設置案 鄉長杜懿彩嚴正聲明非弊案

校長遭控霸凌逾9成來自教職員 職務調整、提醒遲到成申訴理由

相關新聞

雲林某國立科大特聘教授涉貪被起訴 校方表尊重依法配合調查

雲林縣某國立科大洪姓特聘教授於2022、2023年負責執行環境部「中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」，涉嫌與系所的助理及執行小組隊長，以6名人頭組員，偽造逾2000筆資料詐領逾427萬餘公款，被依貪汙罪起訴。校方今天對此也作出回應，強調該案進入司法程序，學校尊重並將會依法配合調查。

喜歡你的宿舍嗎？2026全台大學話題宿舍TOP 10出爐

大學宿舍開箱是度假還是渡劫？網路聲量調查2026年最新排名！收錄全台十大話題宿舍爆點、設施亮點、爭議新聞與開學季開箱評論。

弘光科大學生連3年赴日研習動漫 多遊系將擴大海外深度學習

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系連續3年選送學生到日本AMPS國際動漫學院研習，由曾參與「名偵探柯南」等經典動畫的知名原畫師小幡公春傳授繪製技法。多遊系系主任楊國隆表示，學生今年研習中表現優異，開學後分享學習成果獲得熱烈迴響，為深化學習成效，將推動更長期的深度研修及實習方案，落實產學鏈結與產業實務教學。

國北教大設台灣語言與文化系 培育本土語師資與文史人才

國立台北教育大學創設「台灣語言與文化學系」，除了培育小學的本土語師資，也將與政府部門、文教事業合作，培養文史應用轉譯人才

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。