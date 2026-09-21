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雲林某國立科大特聘教授涉貪被起訴 校方表尊重依法配合調查
雲林縣某國立科大洪姓特聘教授於2022、2023年負責執行環境部「中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」，涉嫌與系所的助理及執行小組隊長，以6名人頭組員，偽造逾2000筆資料詐領逾427萬餘公款，被依貪汙罪起訴。校方今天對此也作出回應，強調該案進入司法程序，學校尊重並將會依法配合調查。
學校今天發出簡單回應指出，有關洪姓特聘教授受託辦理行政院環境部化學物質管理署採購計畫，近日遭檢察機關起訴一案，該案已進入司法程序，相關事實及法律責任，應以司法機關審理結果為準，學校尊重司法程序，並將依法配合調查。
校方指出，教師承接政府研究及委託計畫，均應依相關法令、契約及校內規範辦理。針對本案，學校將持續掌握案件進展，並依權責辦理必要之行政處理。
校方表示，在司法程序結果尚未確定前，學校不對個案偵查內容進行評論，同時也將持續強化研究計畫管理、經費控管及內部稽核，落實研究倫理與行政規範。
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