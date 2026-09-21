快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大學專業性別失衡 菁英院校女性比率攀升

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
在資訊科學與工程領域中，女性比例在頂尖菁英大學顯著上升，但在其他多數大專院校卻呈現持平甚至下降趨勢。（Photo by Jeswin Thomas on Unsplash under C.C License）
在資訊科學與工程領域中，女性比例在頂尖菁英大學顯著上升，但在其他多數大專院校卻呈現持平甚至下降趨勢。（Photo by Jeswin Thomas on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】大學理工科系總是男多女少？美國高等教育研究指出，資訊科學與工程領域呈現高度性別失衡現象，儘管理工科系的女性比例在頂尖名校有所增加，但在地區性院校與社區學院卻持續下降。專家呼籲，政府應針對不同類型的學校提供更精準的資源挹注。

頂尖大學女性增加

今日科技》報導，美國過去數十年的高等教育數據發現，主修STEM領域的性別差距並非均勻變化，而是呈現高度的階層化。在頂尖研究型大學中，資訊科學與工程科系的女性畢業生比例有顯著增長，這些學校擁有豐富的資源、專屬的性別平等倡議與導師制度。

雖然菁英院校成功吸引並留住了更多女性人才，但也拉大了與其他學校之間的差距。聯合國與教育專家指出，若只關注整體數據的微幅改善，可能會忽視廣大非頂尖院校女性學生所面臨的資源匱乏與環境阻礙，進而影響整體社會的平等進步。

地區學校差距擴大

The Conversation》報導，在資訊科學領域中，許多地區性大學與社區學院的女性比例卻停滯不前，甚至出現惡化現象。研究指出，這些學校往往缺乏充足的預算來支持專為女性設計的實習計畫與留任措施，導致女性學生在面對傳統男性主導的學術文化時更容易流失。

儘管許多政策致力於推動女性進入科技領域，但越來越多的學者呼籲，政府與教育機構應將資源更均勻地分配至非頂尖院校，以打破這種教育階層所造成的性別失衡，確保各階層的女性都能獲得公平的科技教育機會。

【更多精采內容，詳見

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

性別 菁英 女性 大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

表現亮眼！PISA評比顯示：台灣女學生科學、閱讀表現優於男性

川普期中選舉撿到槍 共和黨猛攻跨性別議題

北市STEAM國際學生見學團 未來要去休士頓看太空科技、土耳其無人機

中國教育內捲「預製娃」超前學習 中小學生也憂鬱厭學

相關新聞

雲科大教授詐領計畫經費427萬 環境部：已要求立即撤換主持人

針對檢調機關偵辦國立雲林科技大學教授洪肇嘉承攬環境部化學署委辦計畫，涉嫌夥同助理及團隊成員以人頭掛名及偽造出勤紀錄等方式，詐領計畫經費公款高達427萬，經檢察官偵結起訴。環境部化學署今表示，於偵辦期間均全力配合檢調機關調查，且為確保施政不受影響及防堵類案再生，已採取更換計畫主持人、啟動內部專案查核、研擬修訂合約預防機制及後續追繳究責等具體作為。

雲林某國立科大特聘教授涉貪被起訴 校方表尊重依法配合調查

雲林縣某國立科大洪姓特聘教授於2022、2023年負責執行環境部「中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」，涉嫌與系所的助理及執行小組隊長，以6名人頭組員，偽造逾2000筆資料詐領逾427萬餘公款，被依貪汙罪起訴。校方今天對此也作出回應，強調該案進入司法程序，學校尊重並將會依法配合調查。

喜歡你的宿舍嗎？2026全台大學話題宿舍TOP 10出爐

大學宿舍開箱是度假還是渡劫？網路聲量調查2026年最新排名！收錄全台十大話題宿舍爆點、設施亮點、爭議新聞與開學季開箱評論。

弘光科大學生連3年赴日研習動漫 多遊系將擴大海外深度學習

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系連續3年選送學生到日本AMPS國際動漫學院研習，由曾參與「名偵探柯南」等經典動畫的知名原畫師小幡公春傳授繪製技法。多遊系系主任楊國隆表示，學生今年研習中表現優異，開學後分享學習成果獲得熱烈迴響，為深化學習成效，將推動更長期的深度研修及實習方案，落實產學鏈結與產業實務教學。

國北教大設台灣語言與文化系 培育本土語師資與文史人才

國立台北教育大學創設「台灣語言與文化學系」，除了培育小學的本土語師資，也將與政府部門、文教事業合作，培養文史應用轉譯人才

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。