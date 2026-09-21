大學專業性別失衡 菁英院校女性比率攀升

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】大學理工科系總是男多女少？美國高等教育研究指出，資訊科學與工程領域呈現高度性別失衡現象，儘管理工科系的女性比例在頂尖名校有所增加，但在地區性院校與社區學院卻持續下降。專家呼籲，政府應針對不同類型的學校提供更精準的資源挹注。

頂尖大學女性增加

《今日科技》報導，美國過去數十年的高等教育數據發現，主修STEM領域的性別差距並非均勻變化，而是呈現高度的階層化。在頂尖研究型大學中，資訊科學與工程科系的女性畢業生比例有顯著增長，這些學校擁有豐富的資源、專屬的性別平等倡議與導師制度。

雖然菁英院校成功吸引並留住了更多女性人才，但也拉大了與其他學校之間的差距。聯合國與教育專家指出，若只關注整體數據的微幅改善，可能會忽視廣大非頂尖院校女性學生所面臨的資源匱乏與環境阻礙，進而影響整體社會的平等進步。

地區學校差距擴大

《The Conversation》報導，在資訊科學領域中，許多地區性大學與社區學院的女性比例卻停滯不前，甚至出現惡化現象。研究指出，這些學校往往缺乏充足的預算來支持專為女性設計的實習計畫與留任措施，導致女性學生在面對傳統男性主導的學術文化時更容易流失。

儘管許多政策致力於推動女性進入科技領域，但越來越多的學者呼籲，政府與教育機構應將資源更均勻地分配至非頂尖院校，以打破這種教育階層所造成的性別失衡，確保各階層的女性都能獲得公平的科技教育機會。

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