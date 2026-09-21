弘光科大學生連3年赴日研習動漫 多遊系將擴大海外深度學習

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系連續3年選送學生到日本AMPS國際動漫學院研習，由曾參與「名偵探柯南」等經典動畫的知名原畫師小幡公春傳授繪製技法。多遊系系主任楊國隆表示，學生今年研習中表現優異，開學後分享學習成果獲得熱烈迴響，為深化學習成效，將推動更長期的深度研修及實習方案，落實產學鏈結與產業實務教學。

楊國隆指出，全球動漫、遊戲及數位內容產業快速發展，日本長期位居世界動漫與遊戲產業的重要領導地位，為使學生了解國際產業專業，今年暑假多遊系透過教育部「學海築夢」計畫，安排學生赴日本株式會社MYC JAPAN實習；也連續第3年選送學生至AMPS國際動漫學院研習，參與研習學生開學後向同學及學弟妹分享此行收獲，並反應希望能有更深度、更長期的研修及實習機會，系上正著手規劃及爭取經費辦理。

這次赴日研習的多遊系大二學生林宣瑩高中就讀資料處理科，在此次動畫技法研習中表現優異、成果深獲肯定，榮獲小幡公春致贈親筆原畫一張。林宣瑩說，大學開啟她對動畫、繪畫的學習熱忱，很開心能得到小幡公春老師的肯定，也希望有機會能再到日本，展開更長期及更具深度的學習。

同行的大二學生陳宜勤、林振煌指出，大一修過「動漫日語」課程，這次研習剛好派上用場，在日本飯店、店家能做些簡單的生活溝通與互動，很有成就感，希望能繼續把日文學得更好。

多遊系助理教授張仕明今年帶學生到日本AMPS研習，他說此行研習課程以學生為主，現場看見AMPS專業作品及學生們實作展現的學習成果，如果未來規劃推動更長天數的深度研修或實習方案，學生可實地觀摩AMPS實體工作室 Pioneer Production 的商業動畫製作流程，能進一步深化學習，並與國際產業接軌。

弘光科大多遊戲發展系今年也選送學生到日本 AMPS 國際動漫學院研習。圖／弘光科大提供

多遊系學生在日本 AMPS 國際動漫學院研習時練習畫漫畫人物。圖／弘光科大提供

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