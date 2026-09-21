喜歡你的宿舍嗎？2026全台大學話題宿舍TOP 10出爐

開學第一天是驚喜還是驚嚇？

每年8、9月迎來開學季，社交平台上最熱門的流量密碼，莫過於住宿生的開箱大爆料！近年各大高校宿舍幾家歡喜幾家愁；有人幸運住進媲美飯店的「夢幻小豪宅」，也有人入住老舊舍區崩潰直呼「走純獄風」。

究竟哪間學校的宿舍被網友封為頂規？又是哪些舍區因為設施、火警或宿位爭議衝上新聞熱搜？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/9/15～2026/9/14）全台大專院校宿舍的網路討論聲量，整理出備受關注的全台大學話題宿舍TOP 10，帶您一同掌握聲量焦點。

No.10 明新科技大學

網路聲量：1,884筆

位於新竹的明新科技大學，近年因全新落成的複合式學生宿舍「明新學苑」在網路上引爆高討論度！新宿舍採質感裝潢，以「小豪宅等級」的空間尺度規劃，四人房配備觀景陽台、防滑地板與階梯式收納床組，室內更貼心設計乾濕分離衛浴與雙洗手台，舒緩學生早起刷牙洗臉的使用壓力，被校方定位為陪伴學生的「Dream Lab夢想實驗室」。

該校宿舍近一年的討論聲量高點落在2025年底「明新學苑」隆重落成啟用，當時邀請到新竹市長高虹安等貴賓出席典禮，揭幕這座擁有668個床位的新宿舍。開學季時更有網友開箱住宿環境，直呼「宿舍根本五星級，宣判封頂」，引來廣大校友與網友羨慕熱議：「全新的好羨慕」、「有點想選明新了」、「就說新宿舍跟我當年住的差太多，我當年住的孝舍根本是豬圈」。

No.9 輔仁大學

網路聲量：2,248筆

由天主教修會與學校共同管理的輔仁大學，校內宿舍依「學苑」劃分，雖然擁有像宜聖學苑這類風格新穎的熱門房型，但部分歷史悠久的傳統宿舍（如立言、格物等）依舊是開學季的流量焦點。校園周邊緊鄰514巷與工商城美食戰區，部分學苑1樓直接附設超商與餐廳，加上設有K書中心、運動空間與嚴格的門禁管理，整體生活機能極具優勢。

近一年討論聲量主要集中在開學季的宿舍開箱潮，有新生入住老舊舍區後在網路上抱怨「到底在破爛幾點的」，並點出牆面窗台斑駁、上鋪較為悶熱等問題；不過他也稱讚「冷氣和網路這兩個部分真的挺好」，引來不少學長姊與網友回覆：「立言本身就是老宿舍了，前身還是男生宿舍」、「看起來比我們之前住的時候冷氣好」、「看來宿舍走的是復古風」、「這個算非常非常好的了，要不要看其它學校的宿舍跟廢墟一樣」、「看起來比我阿嬤家還可怕」。

No.8 臺北大學

網路聲量：2,377筆

坐落於三峽校區「心湖」湖畔的國立臺北大學學生宿舍群，以「日月星辰」浪漫串聯起曉日樓、皓月樓、繁星樓與新建落成的「辰曦樓」。宿舍區圍繞羅馬廣場而建，套房皆配置獨立衛浴與陽台，地下室更設有健身房與桌球室。其中，具備階梯狀前衛外觀與流線造型的「辰曦樓」，配有簡易廚房與專屬交誼廳，絕美景致與極高CP值讓北大宿舍獲頒極高口碑。

除了硬體備受推崇，辰曦樓命名過程中的趣事更是網路上歷久不衰的話題。當時校方舉辦公開命名投票，網路流行語「是在哈樓」高居第一高票；雖然最終考量整體意象採用第二高票的「辰曦樓」，但為了尊重學生創意，校方特別將地下一樓大型活動空間正式命名為「是在哈樓」，成為爆笑的校園冷知識。這座夢幻宿舍讓不少學生興奮直呼：「太頂了臺北大學辰曦樓」、「北大宿舍我給100分，讚讚」、「想直接多花錢都住不到的夢幻宿舍」、「恭喜領用全新宿舍」。

No.7 淡江大學

網路聲量：2,406筆

位於淡水山坡上的淡江大學，校內宿舍以坐落於校園核心的經典女宿「松濤館」最為著名；男生若想申請學校宿舍，唯一的選擇則是位於山下、配有免費接駁車的校外宿舍「淡江國際學園」。雖然國際學園樓下有速食店且生活機能完備，但兩性宿位資源的巨大落差，也讓淡大宿位劃分長年成為熱議話題。

近一年的討論焦點落在開學季時，有男學生在社群上發文怒斥校方「資源分配嚴重不公」。貼文中指出，校內黃金地段全劃給女生住松濤館，男生想住校只能被發配到山下，遭遇淡水冬雨綿綿還要承擔爬坡風險；甚至質疑校方拿了補助改建松濤館，男生卻連一床都分不到，憤慨直呼「本地男在淡大到底算什麼二等公民」。此文立刻引發廣大男學生迴響與共鳴：「少的可憐，我認識的都直接住外面」、「住外面吧，淡江男生沒人權」、「每年都有人叫，然後淡江每年都沒改」、「住一個學期就受不了搬出去的路過」；更有行動派網友留言表示「已經通報教育部關於淡江大學男生宿舍床位數量相對嚴重不公平的問題」，獲得不少學生聲援。

No.6 高雄師範大學

網路聲量：2,636筆

採取雙校區制的國立高雄師範大學，學生宿舍配置直接與就讀學院綁定。和平校區位於市中心，生活機能佳；燕巢校區則深居山區，自成一格且設有兩校區區間交通車。高師大宿舍每學期費用約在5,900至15,000元之間，價格極具親民優勢，除了交誼廳、健身器材與RO飲水機等基礎設施外，近年更在和平校區試辦「安靜宿舍」專區，照顧作息敏感的學生。

然而，極為廉價的宿費也反映在逐漸老化的硬體上。近一年網路討論聲量高度集中在開學季的新生開箱潮，不少學生入住後曬出宿舍內設備老舊、牆面壁癌、發霉甚至積水等狀況，在社群上引發大量負面評價與抱怨：「高師宿舍真的爛到不能再爛」、「高師宿舍鬼屋」、「只要一下大雨那一邊櫃子都會積水，寫過報修但都沒有用」、「好扯的宿舍，以前的老舊宿舍頂多是舊，但不會髒到像廢棄屋」、「和平女宿住過蘭苑跟涵泳都很爛」、「經過光看研究生宿舍外觀就感覺水泥塊快掉下來了，那棟估計有40年了」。

No.5 朝陽科技大學

網路聲量：2,895筆

位於台中霧峰的朝陽科技大學，學生宿舍主要分為校內「第一宿舍」與距離校區約2公里的校外「第二宿舍（朝陽之星）」。校內一宿為11層樓建築，1樓直接整合學生餐廳、便利超商、烹飪室與ATM，下樓即可滿足生活需求；二宿則採現代化「上舖下桌」套房設計並配有小冰箱，公共空間更規劃了健身房、視聽室與多功能活動室。兩處宿舍皆有24小時駐守管理與嚴格的門禁制度，提供家長與學生極高安全感。

不過，位於山坡與近郊的自然環境，也讓生態問題成為近一年網友熱議的討論焦點。許多住宿生在社群上分享各種「與昆蟲大作戰」的實況，引發廣大校友共鳴：「來到朝陽已經獵殺蟑螂*2、壁虎乾*1，這宿舍不能要了」、「朝陽好多蜘蛛，我快不行了」、「之前住二宿洗澡沒帶眼鏡，準備要拿洗髮精想說怎麼有一坨黑黑的還靠近看，發現是一隻超級大喇牙，我差點裸體衝出去」；也有學生點出二宿的生活痛點：「二宿臨時想買東西不方便（只有萊爾富），想吃東西更不方便，要控制好自己的食慾物慾」。

No.4 逢甲大學

網路聲量：4,275筆

被譽為擁有全台最美學生宿舍的逢甲大學，宿舍集中於「福星校區」。除了H棟、I棟與A至F棟舊生專屬房型外，最引爆話題的莫過於砸重金打造、宛如高級青年旅館的「精采學舍（G棟）」。該大樓採飯店式安全管理，房型涵蓋雙人套房與附帶旋轉樓梯的四人樓中樓家庭房，房內配置獨立衛浴與料理小廚房；加上H棟地下室設有佔地高達220坪的校園健身房，強大配備在私校中名列前茅。

每逢開學前夕，社群上總能看到新生興奮開箱逢甲這套夢幻宿舍，質感爆棚的實景照引發廣大網友稱羨：「會不會舒服到…沒去上課」、「有這種宿舍，兒子多久才會回家一次」、「逢甲的宿舍真的跟照片一模一樣欸，好高檔喔」、「你說你們宿舍有免治馬桶嗎」、「家庭式直接爽掉」。此外，自115學年度起宿舍不再提供床墊寢具，改由學生自行購買並離宿帶走，這項貼近個人衛生的新制也成為學生族群關注討論的新亮點。

No.3 東海大學

網路聲量：4,424筆

占地逾百公頃的東海大學，學生宿舍以生態環境極佳、歷史悠久著稱，自110學年度起已改採「大一自由申請制」。宿舍主要分為第一教學區與第二教學區，學生可依個人喜好與房型需求自由申請。第一教學區男宿區設有32、33棟新興落成套房與經濟實惠的雅房；女宿區則環境幽靜；第二教學區宿舍則因鄰近管理學院與美術系等教室，成為許多二教區學生減少跨校區奔波的首選。

校內軟硬體機能相當多元，不僅設有公用冰箱、健身房，19棟更打造了開放式廚房與可容納百人的「好學堂」，並分布有習齋、SOAR House與多處自習室等供學生預約登記。隨著舊舍區床組陸續翻新為現代化的「小智床組」，社群上也引發廣大羨慕：「現在也變得好高級，想當年女宿連冷氣都沒有」、「看得都想去讀東海了」、「看到這個再看我女兒高科大燕巢宿舍真的想哭耶」。

除了開學季的開箱熱潮與硬體討論外，近一年聲量衝高的關鍵事件為2026年5月13日清晨發生的火警意外。當時第二校區男宿疑似因冷氣室外機起火，烈焰濃煙狂竄嚇壞不少在睡夢中逃生的學生，所幸消防隊迅速到場撲滅且無人傷亡，但也引發網友對大專院校宿舍電器維護與用電安全的高度重視。

No.2 臺灣大學

網路聲量：9,867筆

臺灣大學學生宿舍主要分為「校內傳統宿舍」與「BOT太子學舍」兩大體系，其中校內宿舍總計21棟、費用極為親民，大一新生以男一舍與大一女舍為大本營；太子學舍（長興、水源）則採現代化飯店式物業管理，提供獨立衛浴的單人與多人群居套房。由於校總區腹地廣大，從長興舍區步行至主要教學館需15至20分鐘，因此腳踏車成為住宿生的必備工具。

開學季的網路討論多聚焦於校內舍區的住宿體驗，有學生稱讚「男一舍其實也還行」，但也有住宿生開箱抱怨「四樓漏水超嚴重」，甚至對於每日IP流量限制提出質疑：「為什麼台大宿舍網路的每日流量額度到了2026年還是只有一天6GB」、「全台第一學府在學生生活上非常摳門啊」。

除了開學季的宿網與軟硬體討論，近一年網路聲量大幅衝高的關鍵高點落在2026年7月22日的監察院糾正事件。台北市溫州街52巷的台大日式宿舍群曾為中研院院士曹永和、文建會首任主委陳奇祿等大師居住地，更為台灣首部文資法的誕生地。監察院針對台大未對聚落建築群價值據以力爭、配合都更切割並在文資審議後火速拆除無配住宿舍等行為提出糾正，要求台大與台北市文化局檢討改善，引發全台網友高度關注與熱烈討論。

No.1 政治大學

網路聲量：9,915筆

榮登網路聲量冠軍的國立政治大學，學生宿舍主要分為山下舍區（莊敬宿舍）、山上舍區（自強一至十舍），以及曾創下全台首例「男女混合組隊入住」的校外中繼宿舍「化南新村」。山下的莊敬舍區上課極具地利之便；山上的自強舍區則為大一新生與高年級生的主要落腳處，其中設施新穎的「自強十舍」被譽為「政大帝寶」，但多數新生入住的自強五至九舍則以經典鐵製家具為主，早九上課還需鍛鍊體力爬斜坡或排隊等候接駁公車。

每年的討論聲量高點都爆發於開學季，不少新生開箱山上自強宿舍後在網路上瘋狂吐槽，因鐵製床組與文山區多雨潮濕造成的壁癌剝落問題，讓宿舍被網友爆笑戲稱為「純獄風」、「監獄大禮包」，甚至吸引民間團體召開記者會關切。社群上也掀起大量迷因與歷史共鳴：「進來第一刻就後悔」、「入獄第一天」、「聽過陋室銘嗎，比那個再破一點大概這種程度」、「30年前我也住過五舍，完全一樣，看起來政大保存得很好」、「1985～1988年住過的大學長路過，除了冷氣機之外，一切如昔」。

對此，政大校方與學務長特別說明澄清，因配合捷運南環線「政治大學站」工程拆除部分舍區導致床位減少1,300床，加上文山區山坡地腹地有限，目前已爭取社宅與教職員宿舍替代方案。校方已啟動「自強五、六、七、八舍大型整修先期規劃案」，預計於119年度進行翻新；同時耗資29.78億元興建的指南校區4棟新宿舍（約1,800床）也已動工，預計於2029年第3季落成啟用，希望能徹底升級學生的居住品質。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月15日至2026年9月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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