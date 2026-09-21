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國北教大設台灣語言與文化系 培育本土語師資與文史人才
國立台北教育大學創設「台灣語言與文化學系」，除了培育小學的本土語師資，也將與政府部門、文教事業合作，培養文史應用轉譯人才。
國北教大今天發布新聞稿指出，9月18日舉辦的台灣語言與文化學系創系茶會中，包括名譽教授李筱峰和林淇瀁（向陽）、聲樂家簡文秀，以及政治大學、台灣大學、台灣師範大學台文相關系所代表出席，副總統蕭美琴也以賀電表達祝福。
國北教大於民國91年設立台灣文學研究所，96年改名台灣文化研究所，歷經20多年學術累積，今年正式成立台灣語言與文化學系。
國北教大校長陳慶和期許新設的學系，將台灣語言、文學、史學與文化緊密整合，培養具備台灣文史素養，以及思考、研究與實踐能力的人才。讓學生不只認識、研究台灣，也能將所學帶進校園與地方，成為文化傳承與教育實踐的重要力量。
陳慶和強調，創系茶會是一個新的起點，更重要的是承接過去20多年的學術累積，持續向前。期盼在全體師生與各界共同支持下，成為台灣語言、文學、歷史與文化研究及人才培育的重要基地。
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