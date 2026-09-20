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中市共享運具進駐逢甲、台體大 鼓勵學生「以租代買」
各校已開學，台中市共享運具擴大進駐逢甲大學、國立台灣體育運動大學等校園生活圈，便利串聯台中捷運、公車、台鐵等站點，降低依賴私人機動車輛，落實減碳效益。交通局表示，全市目前有3家業者提供共享運具服務，共173輛共享小客車及1500輛共享電動機車，鼓勵學生能「以租代買」。
交通局長葉昭甫指出，中市府為響應「2050淨零排放」目標，積極推動多元綠色交通網絡，提升公共運輸效能，近年來隨著共享運具使用需求增加，交通局持續掌握業者營運情形，並依實際交通需求與公共空間使用狀況進行管理。
葉昭甫表示，市府實施綠色低碳交通政策，完善公車、捷運及YouBike 2.0等公共運輸路網，台中為全台第二大城市，匯聚多所大專院校，共享運具業者配合學生通學需求，新學期開始在逢甲大學、台體大建置專屬站點，並於松竹站、北屯總站等站點設立轉乘示範站，結合捷運與共享機車，規劃共享機車專屬停放站點，協助校園紓解車流、維持周邊的交通秩序。
台中市目前有17所大專院校，多位於市區人口密集區域，逢甲大學鄰近熱鬧商圈、人潮車流龐大；台體大則以串聯校園主要動線為設點目標，讓學生能彈性使用交通工具，有助減少校園內停放的私有機車數量，釋放更多校園內空間。
交通局指出，近期部分共享運具業者與大專院校、台中捷運公司合作，為因應共享運具服務發展，市府已訂定「台中市共享運具經營業管理自治條例」及「台中市共享運具經營業管理辦法」等相關規範來進行管理。
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