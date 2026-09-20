中市共享運具進駐逢甲、台體大 鼓勵學生「以租代買」

教師節將屆，全國教師會昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師，然而教育部長鄭英耀卻罕見缺席，僅由國教署長彭富源到場。彭上台致詞表示，教師有任何需要，「可以打電話給我」，隨即公布手機號碼。不過教師團體並不領情，強調此舉「做過頭」，請教育部先拿出解決問題的決心。

2026-09-20 00:05