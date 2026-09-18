握手破冰？清大校長高為元與林本堅談學院發展 林仍勸高引退

清華大學校長高為元先前因帶職赴美覓職於校內說明會中公開道歉，但半導體學院院長林本堅仍說重話，指清華科技園校方只給2000萬元，引發熱議。清大今在校方臉書發文，並附上林本堅與高為元的握手照，強調已商談半導體學院未來發展，會共同努力使清大成為世界半導體教研的第一品牌。

林本堅本人稍早在臉書發文，指與高為元對半導體學院大樓有共識，也很高興有機會當面勸高自動引退。

高為元本月10日向全校師生及校友公開說明帶職赴美覓職過程，除誠懇道歉，也捐薪表達自我反省。但林本堅仍說重話，稱與高為元共事4年的經驗不太好，更提及清華科技園列出6000萬元整建需求，校方只給2000萬元。

清大今天在臉書指出，高為元今天與林本堅在副校長張祥光、邱博文及化工系教授陳信文陪同下商談半導體學院未來發展，大家的共識是團結同心、攜手合作募集資源，投入半導體大樓、儀器設備與教學研究等。

清大說，對林本堅在說明會上的建言，高為元表達由衷感謝，也明白林本堅對半導體學院的期待，及對工程進度與相關事項的關心。今日的見面讓雙方能更進一步了解彼此的想法與難處。未來將攜手募集更多資源，結合清華科技園的發展，推廣半導體、量子科技及新能源等前瞻科技，為產業與社會創造更多價值。

林本堅在臉書指出，很高興跟高為元握了手，慶祝兩人對半導體學院大樓有共識。他也很高興有機會當面勸高自動引退。在達成共識的會議中，他向全部與會者表示我們可以同樣有愛清大的心，但是各人用的方法不必一致。

林本堅說，校方先前提供的新聞中「學校僅願提供半導體學院2000多萬元經費」源起於被分派的中華工程一館建築老舊、脫瓦漏水等急需修繕。據專家估計需6500萬元。但學校縮減外牆磁磚改善、耐震補強、機電與消防符合規格等，刪減到2400萬元。接著招標四次，陸續刪減項目才決標，喪失寶貴的時機而且有超過4100萬元的工程尚未獲批准。

他說，在此時間先後原有意進駐的五家廠商因為建築不堪用、觀瞻不佳、或時間來不及等因素，經半導體學院盡力配合但學校無力協助下，產業仔細觀察與考量之後，都決定不到清華科技園區，因而喪失許多良機。

如今，清大已發新聞稿強調為支持半導體研究學院進駐中華校區及其長遠發展，學校已於9月3日校務基金管理委員會正式通過投入逾1.4億元。

對此，林本堅說，1.4億元的批准是好消息，可惜他不知道，不似校方提供的新聞所言，在第一時間向他說明。半導體學院的人也不知此事。再者，9月3日的校務基金管理委員會所通過的只有1.047億，不是1.4億。其中只有6800萬是校方用在半導體整建上。大家希望高為元批准的是學院承諾贊助進駐中華的3.15億元，這筆款如能專款專用就能解決學校補助不足的問題，但仍未得到批。他10日所述的没有改變，仍然認為高為元應該自動引退。最要緊的是清大接下四年的前景。

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