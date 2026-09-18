中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」學員義賣自製秋禮盒助弱勢

中華醫大「麵包烘焙培訓班」今天結業，學員除用作品展現學習成果，還製作中秋節禮盒義賣，所得捐助經濟弱勢家庭學子。

中華醫大食品營養系承辦失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」，今天結業典禮，20名學員經360小時訓練，順利獲頒結業證書。學員也發揮所學製作各式麵包、蛋糕和餅乾，舉辦成果發表會。並合力製作中秋禮盒義賣，所得9000元捐助學校經濟弱勢學生愛心餐券，為結訓增添溫馨。

培訓班是台南市政府勞工局職訓就服中心委託承辦，食品營養系副教授計畫主持人陳南吟課程設計，邀請校內老師和資深業界烘焙老師指導術科實作，課程涵蓋麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品製作實作，更順應健康高纖趨勢，教導應用米穀粉於烘焙產品。也指導伴手禮禮盒設計，讓學員結訓後具備進入職場所需烘焙產品製作技能，順利就業。

20名學員今天以「幸福出爐、夢想發酵」為主題成果發表。以所學的麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品技巧，發揮巧思將傳統、在地與健康食材結合，製作伯爵香橙米瑪德蓮、牛奶麵包、諾米亞餅乾、剝皮辣椒雞歐包、太妃堅果莓果塔及應景芋頭Q心酥、蛋黃酥等10多項產品與禮盒展現學習成果。

陳南吟表示，希望每位結訓學員習得進入職場所需烘焙產品製作技能，順利就業創業，大展鴻圖。而除教導麵包烘焙技能，傳授烘焙業餐飲業經營管理概念，中華醫大也積極安排多間廠商到校徵才說明及就業媒合，讓學員了解就業市場的職缺與工作內容，並提供學員面試機會與管道，已有學員陸續取得工作機會，更有學員規畫創業，達到訓後立即就業的目標。

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供

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