快訊

低迷選情更難救？謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲4字回應

整理包／勞工成家育兒福利一次看！從結婚、懷孕到養小孩 能請哪些假、領多少錢？

聽新聞
0:00 / 0:00

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」學員義賣自製秋禮盒助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供
中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供

中華醫大「麵包烘焙培訓班」今天結業，學員除用作品展現學習成果，還製作中秋節禮盒義賣，所得捐助經濟弱勢家庭學子。

中華醫大食品營養系承辦失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」，今天結業典禮，20名學員經360小時訓練，順利獲頒結業證書。學員也發揮所學製作各式麵包、蛋糕和餅乾，舉辦成果發表會。並合力製作中秋禮盒義賣，所得9000元捐助學校經濟弱勢學生愛心餐券，為結訓增添溫馨。

培訓班是台南市政府勞工局職訓就服中心委託承辦，食品營養系副教授計畫主持人陳南吟課程設計，邀請校內老師和資深業界烘焙老師指導術科實作，課程涵蓋麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品製作實作，更順應健康高纖趨勢，教導應用米穀粉於烘焙產品。也指導伴手禮禮盒設計，讓學員結訓後具備進入職場所需烘焙產品製作技能，順利就業。

20名學員今天以「幸福出爐、夢想發酵」為主題成果發表。以所學的麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品技巧，發揮巧思將傳統、在地與健康食材結合，製作伯爵香橙米瑪德蓮、牛奶麵包、諾米亞餅乾、剝皮辣椒雞歐包、太妃堅果莓果塔及應景芋頭Q心酥、蛋黃酥等10多項產品與禮盒展現學習成果。

陳南吟表示，希望每位結訓學員習得進入職場所需烘焙產品製作技能，順利就業創業，大展鴻圖。而除教導麵包烘焙技能，傳授烘焙業餐飲業經營管理概念，中華醫大也積極安排多間廠商到校徵才說明及就業媒合，讓學員了解就業市場的職缺與工作內容，並提供學員面試機會與管道，已有學員陸續取得工作機會，更有學員規畫創業，達到訓後立即就業的目標。

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供
中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供
中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供

中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供
中華醫大「失業者職業訓練麵包烘焙培訓班」今結訓，學員義賣自製秋禮盒助弱勢。圖／校方提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

義賣 禮盒 烘焙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SUBWAY一款麵包遭爆含「違禁成分」 業者發聲：已下架回收

靜宜大學產業人才培育營隊 中區25所高中職學生探索AI新趨勢

月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

SUBWAY遭爆麵包有違禁成份、千島醬含致癌油 官方承認了：已下架

相關新聞

中原大學設計學士原專班串聯復興原鄉 深化設計與部落學習

中原大學設計學院設計學士原住民專班持續深化部落場域教學，本學期以桃園市復興區為重要學習基地，將部落文化與地方經驗融入設計課程。大一至大三有四門課程共同投入，帶領學生深入復興原鄉，認識傳統建築的構造智慧與文化內涵。

買課亂象／買課成新商業模式 台大成大如何拆掉漏洞？

凌晨選課系統一開，A退選、B立刻登入，一杯咖啡、幾千元現金，就能在深夜完成交易。半導體課、專家技術、熱門通識，大學教授辛苦準備的課程，變成了學生私下黑市的「商品」，這就是頂大教務長口中的「學生新商業模式」。諷刺的是，少子化逼得大學降低必修學分、擔心「易進難出」影響招生。結果學生卻要花大把時間與金錢在系統漏洞中與校方鬥智搶課。這是教育的扭曲，還是制度的漏洞？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。