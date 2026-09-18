中原大學設計學士原專班串聯復興原鄉 深化設計與部落學習

中原大學設計學院設計學士原住民專班持續深化部落場域教學，本學期以桃園市復興區為重要學習基地，將部落文化與地方經驗融入設計課程。大一至大三有四門課程共同投入，帶領學生深入復興原鄉，認識傳統建築的構造智慧與文化內涵。

原專班主任江冠榮（魯瑪夫）表示，如果學生只在教室裡看照片，看到的往往只是最後呈現的形式；真正進到部落後，才會開始思考家屋為何坐落於此、材料如何選擇，以及建築如何回應山林環境與族人生活。他認為，現地教學的重要價值，在於引導學生主動觀察並提出問題，讓學習更具深度。

此次由「設計與文化創意實作部落研習」、「進階原生設計」、「生態與文化」及「部落研習」等課程共同進行。大一學生洪聖雄分享，實地學習讓他更完整認識原住民族傳統木構，也理解家屋並非單純的建築，而是與自然環境、材料使用及生活方式密切相連。

課程也延續中原大學與復興區的合作基礎。原住民教育與設計產業研究中心與復興區公所簽訂合作意向書後，持續推動文化保存、設計教育及青年培育。今年雙方合作完成的泰雅傳統家屋，也成為重要教學現場。江冠榮指出，家屋從材料選擇、構造方式到空間使用，都反映族人的生活智慧，是學生理解傳統建築的重要教材。

教學並結合教育部教學實踐研究計畫「築回故鄉：以設計為本的部落竹屋再造實踐與跨域教學研究—以桃園復興區為例」，該計畫由江冠榮主持，與王棋、尤天鳴老師共同執行，透過跨課程整合，使學生能從認識場域逐步走向設計與實作。

中原大學原專班主任江冠榮（魯瑪夫）帶領學生觀察泰雅傳統家屋構造，認識竹材運用與傳統工法。圖／中原大學提供

中原大學原專班師生透過實地踏查與現地教學，深入了解泰雅家屋的構造、材料與環境關係。圖／中原大學提供

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