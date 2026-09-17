李驥獲聘東海大學創意總監 將AI融入音樂教學

音樂人李驥與林志炫以「優客李林」出道，李驥日前獲東海大學邀請擔任產業推廣暨終身學習處創意總監，日前他將AI與創意帶入偏鄉教育現場，未來將AI帶進音樂創作與教學。
東海大學今天發布新聞稿，產業推廣暨終身學習處處長許書銘表示，李驥不只是耳熟能詳的歌手，他從音樂創作一路跨足科技產業、新創與教育，少有人能把藝術的感性、科技的邏輯與產業實務放在同一條職涯軸線上。
近年李驥投入偏鄉教育，今年3月他即與東海公共事務暨校友服務處處長黃兆璽共同推動「AI超人」偏鄉教育活動，把AI與創意思考帶進教育現場。
李驥認為，AI進入音樂教育，不應只是讓學生「更快寫出一首歌」，而是重新思考人與科技如何共同創作。從旋律、編曲、影像、舞台到故事與觀眾體驗，AI都可以成為創作工具，但真正決定作品想說什麼、為誰而做，以及能不能感動人，最後仍然回到創作者本身。
未來李驥將串聯東海音樂、創意設計、藝術及不同學院資源，嘗試原創專輯、完整音樂劇、AI實驗劇場等計畫，讓學生從一個想法開始，真正經歷創作、製作、科技應用、舞台呈現到面對觀眾的完整過程。
研究所「大書審時代」真的來了嗎？搭上半導體和AI熱潮，今年材料系才剛首度衝進二類組前十大熱門志願，成大材料系16日便宣布116學年度碩士班一般生將改採100%書審。突如其來的制度變革，不僅讓不少準備靠筆試翻身的學生直呼「心涼一半」，也再次掀起大眾對頂大研究所收生標準的關注和討論。
新學期剛開始，世新大學圖書館6樓重新整修，設置PS5等遊戲機、串流平台影音專區以及電話亭KTV，引發校內師生兩極反應。此外，有學生在Dcard發文大吐苦水，直言世新取消各系系辦，改為聯合院辦，導致...
音樂人李驥與林志炫以「優客李林」出道，李驥日前獲東海大學邀請擔任產業推廣暨終身學習處創意總監，日前他將AI與創意帶入偏鄉...
新學期開學了，世新大學日前改造圖書館，新增PS5、電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。有學生認為，這學期開始沒有系辦、沒有系秘書，部分教學資源還被拿掉，花錢弄這些是否本末倒置？對此，校方則解釋，此舉是為創造多元使用價值，並讓學生有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。
世新大學圖書館6樓改了什麼？
暑假期間，世新大學圖書館6樓完成整修，新學期開學即同步啟用。改造保留了原有閱讀與學習功能，從校方公布的新設施及網路上的照片可見，圖書館6樓整體設計走現代暗色調風格，溫暖的木質立柱與軟墊長凳散發沉穩氛圍。空間一角設立了多座市面上常見到的「CoCoBar」電話亭KTV，內部點綴精緻燈光；另一側的PS5遊戲主機區則搭配舒適的鮮黃色與灰藍色單人沙發，營造出濃厚的電競與潮流感。
學生質疑資源分配不公
這前衛的改造在學生之間引發正反兩極討論。部分學生持樂觀态度，認為館內多了休憩與交流空間，很意外會有這些設備，但不排斥，且空堂時間有了更好的去處；然而，反對的學生則痛批校方本末倒置，質疑辛苦繳納的學費與學貸竟被拿去買這些娛樂設備。
更有一些學生氣憤指出，這個學期開始，世新大學多個學系取消了各自的系辦
國科會近日公布115年「矽光子前瞻技術研發與應用計畫」，國立中央大學獲選為全國五所大學之一。中大光電系講座教授孫慶成說，AI晶片運算速度不斷提升，晶片與子系統間的資料傳輸卻逐漸成為瓶頸，台灣在晶片製造、AI伺服器具備完整的產業生態，若進一步結合光連結與先進封裝，可望建立新的產業聚落。
擁有70年歷史的國立成功大學「窮理致知」紀念校門牌樓，在2021年登錄為台南市歷史建築，孰料，昨下午遭一輛工程抓斗車不慎撞落，導致牌樓水泥塊剝落一角，引發大批師生議論，經調查該車輛為校方委託的施工車輛，南市文化局獲報今早也趕往會勘，研擬修復方案。
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