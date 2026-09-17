李驥獲聘東海大學創意總監 將AI融入音樂教學

音樂人李驥與林志炫以「優客李林」出道，李驥日前獲東海大學邀請擔任產業推廣暨終身學習處創意總監，日前他將AI與創意帶入偏鄉教育現場，未來將AI帶進音樂創作與教學。

東海大學今天發布新聞稿，產業推廣暨終身學習處處長許書銘表示，李驥不只是耳熟能詳的歌手，他從音樂創作一路跨足科技產業、新創與教育，少有人能把藝術的感性、科技的邏輯與產業實務放在同一條職涯軸線上。

近年李驥投入偏鄉教育，今年3月他即與東海公共事務暨校友服務處處長黃兆璽共同推動「AI超人」偏鄉教育活動，把AI與創意思考帶進教育現場。

李驥認為，AI進入音樂教育，不應只是讓學生「更快寫出一首歌」，而是重新思考人與科技如何共同創作。從旋律、編曲、影像、舞台到故事與觀眾體驗，AI都可以成為創作工具，但真正決定作品想說什麼、為誰而做，以及能不能感動人，最後仍然回到創作者本身。

未來李驥將串聯東海音樂、創意設計、藝術及不同學院資源，嘗試原創專輯、完整音樂劇、AI實驗劇場等計畫，讓學生從一個想法開始，真正經歷創作、製作、科技應用、舞台呈現到面對觀眾的完整過程。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

東海大學 音樂 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往