繳學費兼做行政？系辦消失 學生曝世新危機嘆：錢用在哪

新學期剛開始，世新大學圖書館6樓重新整修，設置PS5等遊戲機、串流平台影音專區以及電話亭KTV，引發校內師生兩極反應。此外，有學生在Dcard發文大吐苦水，直言世新取消各系系辦，改為聯合院辦，導致行政人力困境，老師或學生必須自己跑行政流程，讓原PO大嘆「不應該砍掉學生最基本的權利」。
一名世新男大生在Dcard以「學校正面臨嚴重的系務危機」為題發文，他提到校方將各系系辦刪除併為聯合院辦，原本的系辦人員被調到學校其他處室、不再為原本系所服務。雖然校方有AI可供查詢事務，但原PO直呼該AI「超爛」，許多問題都只會顯示資料不足。
至於世新的聯合院辦，原PO表示雖然可以到院辦處理事情，但可能會碰到以下5種情況：
1.自己到系統處理
2.自己跑公文、流程
3.該事務不歸院辦管轄、詢問其他單位
4.被擋在院辦外服務台
5.工作人員不熟悉各系的系務
原PO舉例，之前系上若有活動需要租借場地，只要向系秘書提出需求，系秘書透過教職員系統能夠迅速確認場地的使用狀況，如今只能透過系上老師申請、或是自行跑行政流程。
此外，原PO提到原本系辦有三位秘書能處理事務，如今院辦分配給每系的秘書只有一位，而且校方新配置的秘書並非原本系所的人員，恐因不熟悉該系事務導致行政效率低下。原PO表示，校方分配的秘書僅會服務2個月，之後將不會繼續幫忙各系事務，而校方更因為這一波人事異動省下大量經費。
「錢用在哪裡？」原PO質疑，校方將節省的經費投入圖書館新設的PS5、串流平台影音專區以及電話亭KTV，他提到並不反對校方替學生蓋娛樂設施，「但不應該砍掉學生最基本的權利，再把錢拿去蓋娛樂或宣傳設施」。另外，原PO還上傳一張寫著「系務癱瘓純搞笑，繳學費兼做行政」的文宣，號召學生到校內的雕塑作品水池投錢許願，盼望校方還給師生系辦。
「自己的系自己救，自己的權益自己爭取」，原PO坦言發文並非想和學校對著幹，而是希望校方能重新審視取消系辦改為聯合院辦，會對師生、行政人員造成哪些影響。
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新學期開學了，世新大學日前改造圖書館，新增PS5、電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。有學生認為，這學期開始沒有系辦、沒有系秘書，部分教學資源還被拿掉，花錢弄這些是否本末倒置？對此，校方則解釋，此舉是為創造多元使用價值，並讓學生有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。
世新大學圖書館6樓改了什麼？
暑假期間，世新大學圖書館6樓完成整修，新學期開學即同步啟用。改造保留了原有閱讀與學習功能，從校方公布的新設施及網路上的照片可見，圖書館6樓整體設計走現代暗色調風格，溫暖的木質立柱與軟墊長凳散發沉穩氛圍。空間一角設立了多座市面上常見到的「CoCoBar」電話亭KTV，內部點綴精緻燈光；另一側的PS5遊戲主機區則搭配舒適的鮮黃色與灰藍色單人沙發，營造出濃厚的電競與潮流感。
學生質疑資源分配不公
這前衛的改造在學生之間引發正反兩極討論。部分學生持樂觀态度，認為館內多了休憩與交流空間，很意外會有這些設備，但不排斥，且空堂時間有了更好的去處；然而，反對的學生則痛批校方本末倒置，質疑辛苦繳納的學費與學貸竟被拿去買這些娛樂設備。
更有一些學生氣憤指出，這個學期開始，世新大學多個學系取消了各自的系辦
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