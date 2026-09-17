繳學費兼做行政？系辦消失 學生曝世新危機嘆：錢用在哪

新學期剛開始，世新大學圖書館6樓重新整修，設置PS5等遊戲機、串流平台影音專區以及電話亭KTV，引發校內師生兩極反應。此外，有學生在Dcard發文大吐苦水，直言世新取消各系系辦，改為聯合院辦，導致行政人力困境，老師或學生必須自己跑行政流程，讓原PO大嘆「不應該砍掉學生最基本的權利」。

一名世新男大生在Dcard以「學校正面臨嚴重的系務危機」為題發文，他提到校方將各系系辦刪除併為聯合院辦，原本的系辦人員被調到學校其他處室、不再為原本系所服務。雖然校方有AI可供查詢事務，但原PO直呼該AI「超爛」，許多問題都只會顯示資料不足。

至於世新的聯合院辦，原PO表示雖然可以到院辦處理事情，但可能會碰到以下5種情況：

1.自己到系統處理

2.自己跑公文、流程

3.該事務不歸院辦管轄、詢問其他單位

4.被擋在院辦外服務台

5.工作人員不熟悉各系的系務

原PO舉例，之前系上若有活動需要租借場地，只要向系秘書提出需求，系秘書透過教職員系統能夠迅速確認場地的使用狀況，如今只能透過系上老師申請、或是自行跑行政流程。

此外，原PO提到原本系辦有三位秘書能處理事務，如今院辦分配給每系的秘書只有一位，而且校方新配置的秘書並非原本系所的人員，恐因不熟悉該系事務導致行政效率低下。原PO表示，校方分配的秘書僅會服務2個月，之後將不會繼續幫忙各系事務，而校方更因為這一波人事異動省下大量經費。

「錢用在哪裡？」原PO質疑，校方將節省的經費投入圖書館新設的PS5、串流平台影音專區以及電話亭KTV，他提到並不反對校方替學生蓋娛樂設施，「但不應該砍掉學生最基本的權利，再把錢拿去蓋娛樂或宣傳設施」。另外，原PO還上傳一張寫著「系務癱瘓純搞笑，繳學費兼做行政」的文宣，號召學生到校內的雕塑作品水池投錢許願，盼望校方還給師生系辦。

「自己的系自己救，自己的權益自己爭取」，原PO坦言發文並非想和學校對著幹，而是希望校方能重新審視取消系辦改為聯合院辦，會對師生、行政人員造成哪些影響。

世新大學圖書館六樓重新整修，設置PS5等遊戲機、串流平台影音專區以及電話亭KTV，但師生反應兩極。圖／世新大學提供

世新大學圖書館六樓改造後，除了保留原有閱讀及學習功能，也規劃串流平台影音欣賞、遊戲互動、休憩座位及電話亭KTV等不同使用型態，希望回應大學生多元使用需求。圖／世新大學提供

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