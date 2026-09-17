快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

材料系才剛竄紅！這校碩班突改100%書審 學生憂迎接「大書審時代」更難翻身

聯合新聞網／ 綜合報導
今年材料系才剛首度衝進二類組前十大熱門志願，成大材料系16日便宣布116學年度碩士班一般生將改採100%書審。大學校園示意圖。圖／AI生成
今年材料系才剛首度衝進二類組前十大熱門志願，成大材料系16日便宣布116學年度碩士班一般生將改採100%書審。大學校園示意圖。圖／AI生成

研究所「大書審時代」真的來了嗎？搭上半導體和AI熱潮，今年材料系才剛首度衝進二類組前十大熱門志願，成大材料系16日便宣布116學年度碩士班一般生將改採100%書審。突如其來的制度變革，不僅讓不少準備靠筆試翻身的學生直呼「心涼一半」，也再次掀起大眾對頂大研究所收生標準的關注和討論。

115學年度大學分發入學結果於8月17日公布，相較過往，今年熱門校系排名出現明顯洗牌。得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，今年二類組志願排序最大的特色就是「電機、材料往前衝」，其中材料系升溫尤其明顯，不僅台大、清大材料系志願排序同步往前，相關科系更首度擠進二類組前十大熱門志願。

至於材料系為何突然竄紅？其實與近年AI、半導體及先進製程快速發展密切相關。台大材料科學與工程學系主任蔡豐羽曾表示，晶片除了仰賴電機領域進行電路設計，最終仍須透過材料與製程才能真正實體化；隨著先進製程持續推進，材料在半導體產業中的重要性也愈來愈高。

就在材料系熱度升高之際，成功大學材料科學及工程學系9月16日也公告調整116學年度碩士班一般生招生方式，經14日系務會議通過，將不再採筆試，而是改為100%審查，消息曝光後也引發不少學生討論。

由於過往成大材料系一般生招生採考試入學，讓大學校名沒那麼亮眼、在校成績不突出，或較晚才確立研究所就讀方向的學生，仍有機會靠筆試成績躋身頂大；如今改採全書審，也讓不少學生擔心，這條「靠考試翻身」的路愈來愈窄。

消息曝光後，不少學生感到錯愕，直呼「心直接涼了一半」、「甚至連面試都沒有」；也有網友擔心，未來採筆試招生的研究所恐愈來愈少，感嘆「補習班倒光光」、「剩下能考的，各位加緊讀起來上榜」。

學生也紛紛憂心，「大書審時代」來臨後，校方是否會更加看重大學背景、在校成績等條件。有網友直言，幾間頂大研究所陸續改採書審，就是為了「驗血」，恐進一步壓縮非頂大或學業成績不突出的學生翻身機會，留言表示「隨便了啦，反正書審就是把原本能上頂大的人再收回去而已」、「就是讓底下的人更難翻身」、「材料化學台大早就書審了，難得成大這麼快跟進，看來也是被洗上來只會考試的雷到怕了，以後不管要不要推甄，大學時期都得去實驗室做專題了」。

另一方面，也有人擔心，若書審過度依賴學校背景或既有履歷，可能使研究所學生組成更加單一，「如果審查真的變成查血統，那它篩掉的是『沒有正確出身』的人，而不是『棒槌』。結果是研究生成員同質性上升、視野變窄，長期對系所研究產出是負面的」。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

學生 材料 頂大 半導體 成大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

電機科系夯…陽明交大3組全進二類前5 校方揭關鍵

數理師資荒！彰師大招STEM公費生 2年培育免教甄直接分發

持「同等學力」高中沒畢業也能讀大學 教育端促檢討

教育新血流失／當教師成為職涯中的「選項」——2位師資生在講台前的選擇與猶豫

相關新聞

成大校門70年牌樓遭車撞缺角…校友心疼 文化局趕赴現勘

擁有70年歷史的國立成功大學「窮理致知」紀念校門牌樓，在2021年登錄為台南市歷史建築，孰料，昨下午遭一輛工程抓斗車不慎撞落，導致牌樓水泥塊剝落一角，引發大批師生議論，經調查該車輛為校方委託的施工車輛，南市文化局獲報今早也趕往會勘，研擬修復方案。

材料系才剛竄紅！這校碩班突改100%書審 學生憂迎接「大書審時代」更難翻身

研究所「大書審時代」真的來了嗎？搭上半導體和AI熱潮，今年材料系才剛首度衝進二類組前十大熱門志願，成大材料系16日便宣布116學年度碩士班一般生將改採100%書審。突如其來的制度變革，不僅讓不少準備靠筆試翻身的學生直呼「心涼一半」，也再次掀起大眾對頂大研究所收生標準的關注和討論。

東海大學精農創新「減法革命」節水70% 勇奪農業永續金級獎

東海大學智慧暨精緻農業學位學程以科技為農業做「減法」，整合草生栽培、電動農機、地下精準灌溉與農機共享機制，創下節水70%、田間管理省工85%的亮眼成果，更推動農地「留白50%」還地於自然，勇奪「台灣農業永續獎－永續農業創新獎金級」。

獲選東海大學傑出校友 張峯源現仍聞得到學校的草地和泥土味

台中市政府經濟發展局長張峯源榮獲東海大學第27屆傑出校友，他是第32屆化工系（現為化材系）畢業。他因曾任新北市及台中市政府經濟發展局長，長期投入產業政策、城市經濟與公共事務且有傑出表現而獲選。對此，張峯源今天表示，非常感謝母校的栽培，未來會把握機會回饋母校，讓更多東海人為國家和社會奉獻心力。

世新大學不買正版adobe卻在圖書館裝PS5、KTV惹議 校方：傳播教育不只文字

新學期開學了，世新大學日前改造圖書館，新增PS5、電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。有學生認為，這學期開始沒有系辦、沒有系秘書，部分教學資源還被拿掉，花錢弄這些是否本末倒置？對此，校方則解釋，此舉是為創造多元使用價值，並讓學生有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。 世新大學圖書館6樓改了什麼？ 暑假期間，世新大學圖書館6樓完成整修，新學期開學即同步啟用。改造保留了原有閱讀與學習功能，從校方公布的新設施及網路上的照片可見，圖書館6樓整體設計走現代暗色調風格，溫暖的木質立柱與軟墊長凳散發沉穩氛圍。空間一角設立了多座市面上常見到的「CoCoBar」電話亭KTV，內部點綴精緻燈光；另一側的PS5遊戲主機區則搭配舒適的鮮黃色與灰藍色單人沙發，營造出濃厚的電競與潮流感。 學生質疑資源分配不公 這前衛的改造在學生之間引發正反兩極討論。部分學生持樂觀态度，認為館內多了休憩與交流空間，很意外會有這些設備，但不排斥，且空堂時間有了更好的去處；然而，反對的學生則痛批校方本末倒置，質疑辛苦繳納的學費與學貸竟被拿去買這些娛樂設備。 更有一些學生氣憤指出，這個學期開始，世新大學多個學系取消了各自的系辦

光學整合實力獲肯定 中央大學獲選國科會矽光子前瞻計畫

國科會近日公布115年「矽光子前瞻技術研發與應用計畫」，國立中央大學獲選為全國五所大學之一。中大光電系講座教授孫慶成說，AI晶片運算速度不斷提升，晶片與子系統間的資料傳輸卻逐漸成為瓶頸，台灣在晶片製造、AI伺服器具備完整的產業生態，若進一步結合光連結與先進封裝，可望建立新的產業聚落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。