材料系才剛竄紅！這校碩班突改100%書審 學生憂迎接「大書審時代」更難翻身

研究所「大書審時代」真的來了嗎？搭上半導體和AI熱潮，今年材料系才剛首度衝進二類組前十大熱門志願，成大材料系16日便宣布116學年度碩士班一般生將改採100%書審。突如其來的制度變革，不僅讓不少準備靠筆試翻身的學生直呼「心涼一半」，也再次掀起大眾對頂大研究所收生標準的關注和討論。

115學年度大學分發入學結果於8月17日公布，相較過往，今年熱門校系排名出現明顯洗牌。得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，今年二類組志願排序最大的特色就是「電機、材料往前衝」，其中材料系升溫尤其明顯，不僅台大、清大材料系志願排序同步往前，相關科系更首度擠進二類組前十大熱門志願。

至於材料系為何突然竄紅？其實與近年AI、半導體及先進製程快速發展密切相關。台大材料科學與工程學系主任蔡豐羽曾表示，晶片除了仰賴電機領域進行電路設計，最終仍須透過材料與製程才能真正實體化；隨著先進製程持續推進，材料在半導體產業中的重要性也愈來愈高。

就在材料系熱度升高之際，成功大學材料科學及工程學系9月16日也公告調整116學年度碩士班一般生招生方式，經14日系務會議通過，將不再採筆試，而是改為100%審查，消息曝光後也引發不少學生討論。

由於過往成大材料系一般生招生採考試入學，讓大學校名沒那麼亮眼、在校成績不突出，或較晚才確立研究所就讀方向的學生，仍有機會靠筆試成績躋身頂大；如今改採全書審，也讓不少學生擔心，這條「靠考試翻身」的路愈來愈窄。

消息曝光後，不少學生感到錯愕，直呼「心直接涼了一半」、「甚至連面試都沒有」；也有網友擔心，未來採筆試招生的研究所恐愈來愈少，感嘆「補習班倒光光」、「剩下能考的，各位加緊讀起來上榜」。

學生也紛紛憂心，「大書審時代」來臨後，校方是否會更加看重大學背景、在校成績等條件。有網友直言，幾間頂大研究所陸續改採書審，就是為了「驗血」，恐進一步壓縮非頂大或學業成績不突出的學生翻身機會，留言表示「隨便了啦，反正書審就是把原本能上頂大的人再收回去而已」、「就是讓底下的人更難翻身」、「材料化學台大早就書審了，難得成大這麼快跟進，看來也是被洗上來只會考試的雷到怕了，以後不管要不要推甄，大學時期都得去實驗室做專題了」。

另一方面，也有人擔心，若書審過度依賴學校背景或既有履歷，可能使研究所學生組成更加單一，「如果審查真的變成查血統，那它篩掉的是『沒有正確出身』的人，而不是『棒槌』。結果是研究生成員同質性上升、視野變窄，長期對系所研究產出是負面的」。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

學生 材料 頂大 半導體 成大 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往