世新大學不買正版adobe卻在圖書館裝PS5、KTV惹議 校方：傳播教育不只文字

新學期開學了，世新大學日前改造圖書館，新增PS5、電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。有學生認為，這學期開始沒有系辦、沒有系秘書，部分教學資源還被拿掉，花錢弄這些是否本末倒置？對此，校方則解釋，此舉是為創造多元使用價值，並讓學生有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。



世新大學圖書館6樓改了什麼？

暑假期間，世新大學圖書館6樓完成整修，新學期開學即同步啟用。改造保留了原有閱讀與學習功能，從校方公布的新設施及網路上的照片可見，圖書館6樓整體設計走現代暗色調風格，溫暖的木質立柱與軟墊長凳散發沉穩氛圍。空間一角設立了多座市面上常見到的「CoCoBar」電話亭KTV，內部點綴精緻燈光；另一側的PS5遊戲主機區則搭配舒適的鮮黃色與灰藍色單人沙發，營造出濃厚的電競與潮流感。

學生質疑資源分配不公

這前衛的改造在學生之間引發正反兩極討論。部分學生持樂觀态度，認為館內多了休憩與交流空間，很意外會有這些設備，但不排斥，且空堂時間有了更好的去處；然而，反對的學生則痛批校方本末倒置，質疑辛苦繳納的學費與學貸竟被拿去買這些娛樂設備。

更有一些學生氣憤指出，這個學期開始，世新大學多個學系取消了各自的系辦，改為由學院聯合辦公室統一提供服務，甚至連正版「Adobe」等程式、軟體都嚴重不足，擁有專業設備的教室不足，基礎教學資源被剝奪的窘境，校方應該優先把基礎行政與教學支援做好，而非把資源都投注於娛樂等硬體，把經費花在閃亮亮的山壁LED燈、巨大噴水池跟華麗大禮堂。

校方強調展現優化學習環境與公共場域的辦學用心

世新大學副校長賴正能表示，這次改造圖書館6樓休憩區的目的就是要把空間打造成一個多元功能的空間，讓同學間可以有一些交流，或者接觸各種不同媒介的載具。他強調，學生進來其實自然都會放低音量，而想要讀書、看書、自習的學生是在其他樓層，並不會直接受到打擾，透過功能區隔，希望能兼顧學習與休閒需求。

世新大學公共事務處則透過新聞稿指出，新學期有多處新空間和設備同步啟用，展現學校持續優化學習環境與公共場域的辦學用心。校方在暑假期間優化多處校園空間和行政服務配置，以更貼近學生需求的方式，回應學習、交流與休憩並重的校園生活，也體現「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，讓校園空間成為教學理念的延伸。

針對圖書館6樓的改造，校方表示，圖書館不只是典藏與閱讀空間，也是學生在校園中重要的學習與生活場域。這次的改造希望回應大學生多元的使用需求，讓學生更願意走進圖書館、使用圖書館，增加在校停留與互動。對以傳播、媒體及數位內容教育為特色的世新大學而言，學生接觸知識與內容的方式早已不限於紙本閱讀，聲音、影像、遊戲及互動內容，都是當代媒體生活的一部分。

學費應該用在哪裡？

學費應該用在哪裡，這個問題可能沒有標準答案，但它說明了學生和學校對「大學是什麼地方」的想像，並不總是一樣的。台灣的大學招生壓力近年持續上升，少子化讓各校都在想：如何讓學生願意留在校園、留在宿舍、留在圖書館？

圖書館轉型成「複合式公共空間」，是這幾年國際圖書館學界的顯學。包括美國、日本的大學圖書館，都有加入咖啡廳、社交空間、創客空間（Maker Space）甚至遊戲區的案例，讓圖書館不再只是靜默閱讀的場所；世新的做法可能激進一些，但方向並不孤立。

問題就在於這樣的轉型，有沒有在改變之前和學生充分溝通，以及學生們希望的基礎教學資源有沒有被同等重視？如果這兩件事的安排上能更謹慎，這場討論的溫度或許會低很多。

（本文出自2026.09.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）