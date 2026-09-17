快訊

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

聽新聞
0:00 / 0:00

世新大學不買正版adobe卻在圖書館裝PS5、KTV惹議 校方：傳播教育不只文字

遠見／ 文／曾彥維
世新大學今年重新整修圖書館，6樓引進遊戲互動體驗區引發討論。圖／世新大學提供
世新大學今年重新整修圖書館，6樓引進遊戲互動體驗區引發討論。圖／世新大學提供

新學期開學了，世新大學日前改造圖書館，新增PS5、電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。有學生認為，這學期開始沒有系辦、沒有系秘書，部分教學資源還被拿掉，花錢弄這些是否本末倒置？對此，校方則解釋，此舉是為創造多元使用價值，並讓學生有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。

世新大學圖書館6樓改了什麼？

暑假期間，世新大學圖書館6樓完成整修，新學期開學即同步啟用。改造保留了原有閱讀與學習功能，從校方公布的新設施及網路上的照片可見，圖書館6樓整體設計走現代暗色調風格，溫暖的木質立柱與軟墊長凳散發沉穩氛圍。空間一角設立了多座市面上常見到的「CoCoBar」電話亭KTV，內部點綴精緻燈光；另一側的PS5遊戲主機區則搭配舒適的鮮黃色與灰藍色單人沙發，營造出濃厚的電競與潮流感。

學生質疑資源分配不公

這前衛的改造在學生之間引發正反兩極討論。部分學生持樂觀态度，認為館內多了休憩與交流空間，很意外會有這些設備，但不排斥，且空堂時間有了更好的去處；然而，反對的學生則痛批校方本末倒置，質疑辛苦繳納的學費與學貸竟被拿去買這些娛樂設備。

更有一些學生氣憤指出，這個學期開始，世新大學多個學系取消了各自的系辦，改為由學院聯合辦公室統一提供服務，甚至連正版「Adobe」等程式、軟體都嚴重不足，擁有專業設備的教室不足，基礎教學資源被剝奪的窘境，校方應該優先把基礎行政與教學支援做好，而非把資源都投注於娛樂等硬體，把經費花在閃亮亮的山壁LED燈、巨大噴水池跟華麗大禮堂。

校方強調展現優化學習環境與公共場域的辦學用心

世新大學副校長賴正能表示，這次改造圖書館6樓休憩區的目的就是要把空間打造成一個多元功能的空間，讓同學間可以有一些交流，或者接觸各種不同媒介的載具。他強調，學生進來其實自然都會放低音量，而想要讀書、看書、自習的學生是在其他樓層，並不會直接受到打擾，透過功能區隔，希望能兼顧學習與休閒需求。

世新大學公共事務處則透過新聞稿指出，新學期有多處新空間和設備同步啟用，展現學校持續優化學習環境與公共場域的辦學用心。校方在暑假期間優化多處校園空間和行政服務配置，以更貼近學生需求的方式，回應學習、交流與休憩並重的校園生活，也體現「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，讓校園空間成為教學理念的延伸。

針對圖書館6樓的改造，校方表示，圖書館不只是典藏與閱讀空間，也是學生在校園中重要的學習與生活場域。這次的改造希望回應大學生多元的使用需求，讓學生更願意走進圖書館、使用圖書館，增加在校停留與互動。對以傳播、媒體及數位內容教育為特色的世新大學而言，學生接觸知識與內容的方式早已不限於紙本閱讀，聲音、影像、遊戲及互動內容，都是當代媒體生活的一部分。

學費應該用在哪裡？

學費應該用在哪裡，這個問題可能沒有標準答案，但它說明了學生和學校對「大學是什麼地方」的想像，並不總是一樣的。台灣的大學招生壓力近年持續上升，少子化讓各校都在想：如何讓學生願意留在校園、留在宿舍、留在圖書館？

圖書館轉型成「複合式公共空間」，是這幾年國際圖書館學界的顯學。包括美國、日本的大學圖書館，都有加入咖啡廳、社交空間、創客空間（Maker Space）甚至遊戲區的案例，讓圖書館不再只是靜默閱讀的場所；世新的做法可能激進一些，但方向並不孤立。

問題就在於這樣的轉型，有沒有在改變之前和學生充分溝通，以及學生們希望的基礎教學資源有沒有被同等重視？如果這兩件事的安排上能更謹慎，這場討論的溫度或許會低很多。

延伸閱讀

（本文出自2026.09.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

世新大學 KTV 圖書館 教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

成大校門70年牌樓遭車撞缺角…校友心疼 文化局趕赴現勘

擁有70年歷史的國立成功大學「窮理致知」紀念校門牌樓，在2021年登錄為台南市歷史建築，孰料，昨下午遭一輛工程抓斗車不慎撞落，導致牌樓水泥塊剝落一角，引發大批師生議論，經調查該車輛為校方委託的施工車輛，南市文化局獲報今早也趕往會勘，研擬修復方案。

東海大學精農創新「減法革命」節水70% 勇奪農業永續金級獎

東海大學智慧暨精緻農業學位學程以科技為農業做「減法」，整合草生栽培、電動農機、地下精準灌溉與農機共享機制，創下節水70%、田間管理省工85%的亮眼成果，更推動農地「留白50%」還地於自然，勇奪「台灣農業永續獎－永續農業創新獎金級」。

獲選東海大學傑出校友 張峯源現仍聞得到學校的草地和泥土味

台中市政府經濟發展局長張峯源榮獲東海大學第27屆傑出校友，他是第32屆化工系（現為化材系）畢業。他因曾任新北市及台中市政府經濟發展局長，長期投入產業政策、城市經濟與公共事務且有傑出表現而獲選。對此，張峯源今天表示，非常感謝母校的栽培，未來會把握機會回饋母校，讓更多東海人為國家和社會奉獻心力。

世新大學不買正版adobe卻在圖書館裝PS5、KTV惹議 校方：傳播教育不只文字

新學期開學了，世新大學日前改造圖書館，新增PS5、電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。有學生認為，這學期開始沒有系辦、沒有系秘書，部分教學資源還被拿掉，花錢弄這些是否本末倒置？對此，校方則解釋，此舉是為創造多元使用價值，並讓學生有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。 世新大學圖書館6樓改了什麼？ 暑假期間，世新大學圖書館6樓完成整修，新學期開學即同步啟用。改造保留了原有閱讀與學習功能，從校方公布的新設施及網路上的照片可見，圖書館6樓整體設計走現代暗色調風格，溫暖的木質立柱與軟墊長凳散發沉穩氛圍。空間一角設立了多座市面上常見到的「CoCoBar」電話亭KTV，內部點綴精緻燈光；另一側的PS5遊戲主機區則搭配舒適的鮮黃色與灰藍色單人沙發，營造出濃厚的電競與潮流感。 學生質疑資源分配不公 這前衛的改造在學生之間引發正反兩極討論。部分學生持樂觀态度，認為館內多了休憩與交流空間，很意外會有這些設備，但不排斥，且空堂時間有了更好的去處；然而，反對的學生則痛批校方本末倒置，質疑辛苦繳納的學費與學貸竟被拿去買這些娛樂設備。 更有一些學生氣憤指出，這個學期開始，世新大學多個學系取消了各自的系辦

光學整合實力獲肯定 中央大學獲選國科會矽光子前瞻計畫

國科會近日公布115年「矽光子前瞻技術研發與應用計畫」，國立中央大學獲選為全國五所大學之一。中大光電系講座教授孫慶成說，AI晶片運算速度不斷提升，晶片與子系統間的資料傳輸卻逐漸成為瓶頸，台灣在晶片製造、AI伺服器具備完整的產業生態，若進一步結合光連結與先進封裝，可望建立新的產業聚落。

買課亂象／賣課黃牛不全是學生 代價從1杯咖啡到數萬元

大學校園買課爭議十多年未解，從清大5000元到成大星巴克換課，高科大今年仍有學生私下交易。大學開課名額不足讓熱門課成了稀缺資源，買課成了制度與資源失衡下的黑市。聯合報數位版記者馮靖惠以第一人稱，細數她十多年來採訪「買課」議題的深度觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。