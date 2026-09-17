光學整合實力獲肯定 中央大學獲選國科會矽光子前瞻計畫

國科會近日公布115年「矽光子前瞻技術研發與應用計畫」，國立中央大學獲選為全國五所大學之一。中大光電系講座教授孫慶成說，AI晶片運算速度不斷提升，晶片與子系統間的資料傳輸卻逐漸成為瓶頸，台灣在晶片製造、AI伺服器具備完整的產業生態，若進一步結合光連結與先進封裝，可望建立新的產業聚落。

中大校長蕭述三則表示，矽光子是當前國際科技發展的重要方向，與半導體產業高度相關，學校全力支持矽光子基礎研發設備建置，並積極拓展國內外合作。

蕭述三說，中大在光電、電機、物理、量子及太空科技等領域累積研究能量，將整合跨院系團隊，與產業、研究機構建立合作關係，發展矽光子研究。

此次計畫由中央大學光電系教授陳啟昌擔任主持人，最大特色之一，是將光學工程技術導入矽光子與先進封裝。陳啟昌表示，團隊將運用自由空間光學對光技術，解決光纖與微小波導之間的精密對準問題，發展先進光學耦合製程與系統架構；團隊也具備奈米級三維即時檢測能力，將針對先進封裝建立精密量測機制。

在高速傳輸元件一項，光電系教授陳彥宏團隊長期投入薄膜鈮酸鋰調制元件研究，薄膜鈮酸鋰具高速電光調制特性，是下一世代超高速訊號傳輸與光子積體電路（PIC）的重要技術，也是矽光子研發布局的關鍵環節。

光電科學研究中心主任陳昇暉則整合校內基礎研究設備，並投入高折射率矽光子波導材料研究，朝元件微小化及提升系統整合度發展。

中大表示，將從光學對準、精密量測、調制元件到波導材料，透過跨領域整合，逐步建構完整的矽光子研發能量。