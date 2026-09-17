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成大校門70年牌樓遭車撞缺角…校友心疼 文化局趕赴現勘

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大「窮理致知」紀念校門昨遭工程抓斗車擦撞，造成牌樓一角水泥剝落，文化局今早前往會勘，並與校方研擬修復方案。圖／南市文化局提供
成大「窮理致知」紀念校門昨遭工程抓斗車擦撞，造成牌樓一角水泥剝落，文化局今早前往會勘，並與校方研擬修復方案。圖／南市文化局提供

擁有70年歷史的國立成功大學「窮理致知」紀念校門牌樓，在2021年登錄為台南市歷史建築，孰料，昨下午遭一輛工程抓斗車不慎撞落，導致牌樓水泥塊剝落一角，引發大批師生議論，經調查該車輛為校方委託的施工車輛，南市文化局獲報今早也趕往會勘，研擬修復方案。

成大說明，該抓斗機是校園環境整理使用的機具，工作人員收工後因樹枝葉太滿，抓斗無法完全放下，導致行經校門時造成輕微擦撞，然而紀念校門是成大的重要歷史建物，也是校友共同記憶，這次受損部位預計可以修復，將進一步評估整體修復工程。

文化局表示，校方昨傍晚通報，歷史建築「窮理致知」紀念校門牌樓疑因吊臂未收妥不慎擦撞，造成局部剝落，文資處今早邀集校方辦理現勘，經初步研判，脫落部位主要為粉刷層，未損及主要構造，後續將請校方依程序儘速提報異常處理及修復方案，費用部分則由校方或由校方向廠商求償。

文資處也說，已請校方加強需導施工車輛近處時務必留意車輛淨高，避免損及歷史建築，否則依文資法第106條規定，損毀毀損歷史建築、紀念建築之全部、一部或其附屬設施者，可處30萬元以上200萬元以下罰鍰。

據了解，成大「窮理致知」紀念校門位在大學路與勝利路口，1956年為慶祝成大由工學院升格改制為大學所設，由已故成大建築系教授賀陳詞設計，該校門見證成大校園發展及城市變遷，融合東方傳統語彙與西方現代建築美學，在2021年登錄為歷史建築；該校門也是歷屆成大畢業紀念冊常見的拍照地標，承載許多校友的共同回憶。

文化局 成大 歷史建築

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